В поселке Голышманово Тюменской области вечером 28 января во время тушения пожара в гараже по улице Одесский тупик обнаружено тело человека. Об этом сообщается в областном Управлении МЧС.
«В девятом часу вечера 28 января 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу поселок Голышманово, улица Одесский тупик. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение гаража. К сожалению, в результате пожара погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. В гараже также находился автомобиль. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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