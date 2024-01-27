27 января 2024
26 января 2024

В Тюменской области из-за пожара в гараже погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели на пожаре обнаружили тело человека Фото:

В поселке Голышманово Тюменской области вечером 28 января во время тушения пожара в гараже по улице Одесский тупик обнаружено тело человека. Об этом сообщается в областном Управлении МЧС.

«В девятом часу вечера 28 января 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу поселок Голышманово, улица Одесский тупик. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение гаража. К сожалению, в результате пожара погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. В гараже также находился автомобиль. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

В результате пожара также сгорел автомобиль
В результате пожара также сгорел автомобиль

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В поселке Голышманово Тюменской области вечером 28 января во время тушения пожара в гараже по улице Одесский тупик обнаружено тело человека. Об этом сообщается в областном Управлении МЧС. «В девятом часу вечера 28 января 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу поселок Голышманово, улица Одесский тупик. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение гаража. К сожалению, в результате пожара погиб человек», — сообщается в telegram-канале ведомства. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. В гараже также находился автомобиль. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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