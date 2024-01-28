28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

На челябинском озере Иртяш продают остров за 50 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, лето, верх-исетский пруд, остров, визовский пруд, водоем, природа
Площадь острова составляет 1,2 га (фото из архива) Фото:

На озере Иртяш (Челябинская область) на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.

«Продам остров на озере Иртяш [Каслинский район], с шикарным видом, площадь 1,2 га, на участке дом, баня, вагончик-бытовка. [Стоимость] 50 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Стоимость владелец готов обсуждать.

Остров расположен на озере Иртяш в Каслинском районе
Остров расположен на озере Иртяш в Каслинском районе

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На озере Иртяш (Челябинская область) на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений. «Продам остров на озере Иртяш [Каслинский район], с шикарным видом, площадь 1,2 га, на участке дом, баня, вагончик-бытовка. [Стоимость] 50 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Стоимость владелец готов обсуждать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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