Площадь острова составляет 1,2 га (фото из архива)
На озере Иртяш (Челябинская область) на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте объявлений.
«Продам остров на озере Иртяш [Каслинский район], с шикарным видом, площадь 1,2 га, на участке дом, баня, вагончик-бытовка. [Стоимость] 50 000 000 рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Стоимость владелец готов обсуждать.
Остров расположен на озере Иртяш в Каслинском районе
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