28 января 2024

Крупнейший в Европе рынок окружили бронетехникой из-за блокады фермеров

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Блокада фермеров продлится минимум пять дней (архивное фото) Фото:

С 28 января фермеры организовали полную блокаду Парижа, чтобы грузовые машины не могли снабжать город. Еще часть протестующих заблокировали крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, из-за чего МВД Франции сообщило о развертывании «значительных оборонительных сил».

«Идет развертывание значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс», — передает французский телеканал BFMTV слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Французский профсоюз фермеров «Молодые фермеры Иль-де-Франс» анонсировал, что акция пройдет минимум пять дней.

По словам представителя профсоюза, вокруг Парижа, на дорогах, ведущих в город, будут установлены семь блокпостов. Блокада также будет проводится в трех близлежащих департаментах.

Еще 20 января на юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Причинами протестов стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Кроме того, в бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.

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С 28 января фермеры организовали полную блокаду Парижа, чтобы грузовые машины не могли снабжать город. Еще часть протестующих заблокировали крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, из-за чего МВД Франции сообщило о развертывании «значительных оборонительных сил». «Идет развертывание значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс», — передает французский телеканал BFMTV слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Французский профсоюз фермеров «Молодые фермеры Иль-де-Франс» анонсировал, что акция пройдет минимум пять дней. По словам представителя профсоюза, вокруг Парижа, на дорогах, ведущих в город, будут установлены семь блокпостов. Блокада также будет проводится в трех близлежащих департаментах. Еще 20 января на юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Причинами протестов стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Кроме того, в бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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