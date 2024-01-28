Крупнейший в Европе рынок окружили бронетехникой из-за блокады фермеров

29 января 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Блокада фермеров продлится минимум пять дней (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С 28 января фермеры организовали полную блокаду Парижа, чтобы грузовые машины не могли снабжать город. Еще часть протестующих заблокировали крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, из-за чего МВД Франции сообщило о развертывании «значительных оборонительных сил». «Идет развертывание значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс», — передает французский телеканал BFMTV слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Французский профсоюз фермеров «Молодые фермеры Иль-де-Франс» анонсировал, что акция пройдет минимум пять дней. По словам представителя профсоюза, вокруг Парижа, на дорогах, ведущих в город, будут установлены семь блокпостов. Блокада также будет проводится в трех близлежащих департаментах. Еще 20 января на юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Причинами протестов стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Кроме того, в бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.

С 28 января фермеры организовали полную блокаду Парижа, чтобы грузовые машины не могли снабжать город. Еще часть протестующих заблокировали крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, из-за чего МВД Франции сообщило о развертывании «значительных оборонительных сил». «Идет развертывание значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс», — передает французский телеканал BFMTV слова министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена. Французский профсоюз фермеров «Молодые фермеры Иль-де-Франс» анонсировал, что акция пройдет минимум пять дней. По словам представителя профсоюза, вокруг Парижа, на дорогах, ведущих в город, будут установлены семь блокпостов. Блокада также будет проводится в трех близлежащих департаментах. Еще 20 января на юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Причинами протестов стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Кроме того, в бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.