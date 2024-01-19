19 января 2024

Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы

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Лесопитомники. Свердловская область, авиалесоохрана, трактор беларусь
Во Франции фермеры перекрыли часть трасс Фото:

На юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Об этом сообщили французские журналисты.

«Люди на тракторах перекрыли несколько участков шоссе от Тулузы до коммуны По. Фермеры также заблокировали съезды, а местами и несколько полос на четырех крупных автострадах вокруг Тулузы», — передает информацию газета La Depeche.

Фермеры вышли на протесты из-за снижения доходов и требуют снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники, пишет издание. Кроме того, французы поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах и нехватку искусственных водохранилищ на случай засухи.

Ранее в Бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии. С таким предположением выступил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер. Ранее немецкие фермеры вышли на демонстрации из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.

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На юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Об этом сообщили французские журналисты. «Люди на тракторах перекрыли несколько участков шоссе от Тулузы до коммуны По. Фермеры также заблокировали съезды, а местами и несколько полос на четырех крупных автострадах вокруг Тулузы», — передает информацию газета La Depeche. Фермеры вышли на протесты из-за снижения доходов и требуют снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники, пишет издание. Кроме того, французы поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах и нехватку искусственных водохранилищ на случай засухи. Ранее в Бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии. С таким предположением выступил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер. Ранее немецкие фермеры вышли на демонстрации из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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