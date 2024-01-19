Во Франции протестующие фермеры заблокировали автотрассы

На юге Франции фермеры устроили протесты, перекрыв несколько трасс. Об этом сообщили французские журналисты.
«Люди на тракторах перекрыли несколько участков шоссе от Тулузы до коммуны По. Фермеры также заблокировали съезды, а местами и несколько полос на четырех крупных автострадах вокруг Тулузы», —
Фермеры вышли на протесты из-за снижения доходов и требуют снизить налог на топливо для сельскохозяйственной техники, пишет издание. Кроме того, французы поднимают проблему распространения эпизоотической геморрагической болезни в животноводческих хозяйствах и нехватку искусственных водохранилищ на случай засухи.
Ранее в Бундестаге предрекли новые протесты фермеров подобные тем, что проходят в Германии. С таким предположением выступил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер. Ранее немецкие фермеры вышли на демонстрации из-за сокращений льгот сельхозпроизводителям.
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