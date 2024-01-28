Пермские власти изучат миграционные настроения молодежи

29 января 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Перми пройдет соцопрос среди молодых горожан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми ищут подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Проведение соцопроса по теме: „Привлекательность Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта 1 млн 115 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации госзакупки, соцопрос будет проводиться не только в Перми, но и в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, республике Коми, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Социологи попытаются выяснить, насколько привлекательна Пермь для молодежи своего и соседних регионов с точки зрения комфорта, работы и получения образования.

Власти Перми ищут подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Проведение соцопроса по теме: „Привлекательность Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта 1 млн 115 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации госзакупки, соцопрос будет проводиться не только в Перми, но и в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, республике Коми, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Социологи попытаются выяснить, насколько привлекательна Пермь для молодежи своего и соседних регионов с точки зрения комфорта, работы и получения образования.