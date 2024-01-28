28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Пермские власти изучат миграционные настроения молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, жд вокзал пермь 2, электричка зимой
В Перми пройдет соцопрос среди молодых горожан Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Проведение соцопроса по теме: „Привлекательность Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта 1 млн 115 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно документации госзакупки, соцопрос будет проводиться не только в Перми, но и в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, республике Коми, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Социологи попытаются выяснить, насколько привлекательна Пермь для молодежи своего и соседних регионов с точки зрения комфорта, работы и получения образования.

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Власти Перми ищут подрядчика для организации соцопроса среди молодежи. В ходе исследования социологи должны изучить миграционные настроения молодых жителей столицы Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Проведение соцопроса по теме: „Привлекательность Перми с точки зрения молодежи, проживающей на территории города, Пермского края и соседних регионов“. Начальная цена контракта 1 млн 115 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно документации госзакупки, соцопрос будет проводиться не только в Перми, но и в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, республике Коми, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Социологи попытаются выяснить, насколько привлекательна Пермь для молодежи своего и соседних регионов с точки зрения комфорта, работы и получения образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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