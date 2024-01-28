Синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре и метели

29 января 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние дни января 30 и 31 числа ожидается метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В ЯНАО в течение суток 30 января и в ночь на 31 января ожидается в отдельных районах метель. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с», — сообщается на сайте управления. В первые дни новой рабочей недели ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет опускаться от -22 до -28 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -19, местами похолодает до -25 градусов, а по западным районам возможно потепление до -13 градусов. Аналогичную погоду синоптики обещали ямальцам 22 января. Жителей Надымского, Пуровского, Ямальского и по северо-западу Тазовского районов, предупредили о неблагоприятной погоде в виде сильного ветра и метели.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние дни января 30 и 31 числа ожидается метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В ЯНАО в течение суток 30 января и в ночь на 31 января ожидается в отдельных районах метель. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с», — сообщается на сайте управления. В первые дни новой рабочей недели ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет опускаться от -22 до -28 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -19, местами похолодает до -25 градусов, а по западным районам возможно потепление до -13 градусов. Аналогичную погоду синоптики обещали ямальцам 22 января. Жителей Надымского, Пуровского, Ямальского и по северо-западу Тазовского районов, предупредили о неблагоприятной погоде в виде сильного ветра и метели.