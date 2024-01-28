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Синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, машины, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, автотранспорт
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние дни января 30 и 31 числа ожидается метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в течение суток 30 января и в ночь на 31 января ожидается в отдельных районах метель. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с», — сообщается на сайте управления.

В первые дни новой рабочей недели ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет опускаться от -22 до -28 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -19, местами похолодает до -25 градусов, а по западным районам возможно потепление до -13 градусов.

Аналогичную погоду синоптики обещали ямальцам 22 января. Жителей Надымского, Пуровского, Ямальского и по северо-западу Тазовского районов, предупредили о неблагоприятной погоде в виде сильного ветра и метели.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в последние дни января 30 и 31 числа ожидается метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В ЯНАО в течение суток 30 января и в ночь на 31 января ожидается в отдельных районах метель. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с», — сообщается на сайте управления. В первые дни новой рабочей недели ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет опускаться от -22 до -28 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -19, местами похолодает до -25 градусов, а по западным районам возможно потепление до -13 градусов. Аналогичную погоду синоптики обещали ямальцам 22 января. Жителей Надымского, Пуровского, Ямальского и по северо-западу Тазовского районов, предупредили о неблагоприятной погоде в виде сильного ветра и метели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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