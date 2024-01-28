28 января 2024
27 января 2024

В Свердловской области загорелся цех по производству еды для «Жизньмарта». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
Площадь пожара составила 800 квадратных метров Фото:

В Арамиле (Свердловская область) 29 января загорелся цех по производству продуктов для сети магазинов «Жизньмарт». Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Ранним утром загорелся цех, расположенный по адресу Гарнизона,7. Площадь пожара составила 800 квадратных метров», — сказано в сообщении. Судя по этикеткам на коробках, которые находятся внутри здания, продукты заготавливались для продажи в «Жизньмарте».

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Арамиле (Свердловская область) 29 января загорелся цех по производству продуктов для сети магазинов «Жизньмарт». Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ранним утром загорелся цех, расположенный по адресу Гарнизона,7. Площадь пожара составила 800 квадратных метров», — сказано в сообщении. Судя по этикеткам на коробках, которые находятся внутри здания, продукты заготавливались для продажи в «Жизньмарте». Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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