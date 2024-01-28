В Свердловской области загорелся цех по производству еды для «Жизньмарта». Фото

29 января 2024 в 07:01 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 800 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) 29 января загорелся цех по производству продуктов для сети магазинов «Жизньмарт». Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ранним утром загорелся цех, расположенный по адресу Гарнизона,7. Площадь пожара составила 800 квадратных метров», — сказано в сообщении. Судя по этикеткам на коробках, которые находятся внутри здания, продукты заготавливались для продажи в «Жизньмарте». Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости»

В Арамиле (Свердловская область) 29 января загорелся цех по производству продуктов для сети магазинов «Жизньмарт». Об этом рассказал очевидец происшествия. «Ранним утром загорелся цех, расположенный по адресу Гарнизона,7. Площадь пожара составила 800 квадратных метров», — сказано в сообщении. Судя по этикеткам на коробках, которые находятся внутри здания, продукты заготавливались для продажи в «Жизньмарте». Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.