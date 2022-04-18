Шахназаров: русской культуре пошли на пользу западные санкции

19 апреля 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Шахназаров выразил надежду о возрождении русской культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В этот непростой период, когда российских деятелей культуры отказываются принимать за рубежом, русская культура может хорошо развиться. Таким мнением поделился режиссер Карен Шахназаров. «Мы во многом за последние 30 лет потеряли национальную самобытность. Я думаю, это большие проблемы. Может, этот период — это возврат к себе. Думаю, да, надо этим воспользоваться, потому что, честно говоря, то, что последние 30 лет я наблюдаю — Россия все меньше напоминает Россию, а что-то непонятно что, поэтому, мне кажется, что это, наоборот, очень хорошее время именно для развития культуры», — сказал Шахназаров на творческой встрече в Центральном доме литераторов. Режиссер сказал, что не стоит переживать из-за отмены выступлений российских деятелей за рубежом. Он привел время 20-х-40-х годов, когда советская культура была в полной изоляции: «Вспомните, какие писатели были, с ума сойти, невероятные». Шахназаров уверен, что это «непростое время» рано или поздно пройдет, «и мир будет взаимодействовать». В завершении он дополнил, что сейчас деятели культуры должны выражать свое мнение «в соответствии со взглядами, то есть так, как они чувствуют». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Несмотря на то, что войска РФ бережно относятся к жителям этой территории, а действия РФ направлены не на оккупацию, а на денацификацию и демилитаризацию Украины, западные страны ввели ограничения. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В этот непростой период, когда российских деятелей культуры отказываются принимать за рубежом, русская культура может хорошо развиться. Таким мнением поделился режиссер Карен Шахназаров. «Мы во многом за последние 30 лет потеряли национальную самобытность. Я думаю, это большие проблемы. Может, этот период — это возврат к себе. Думаю, да, надо этим воспользоваться, потому что, честно говоря, то, что последние 30 лет я наблюдаю — Россия все меньше напоминает Россию, а что-то непонятно что, поэтому, мне кажется, что это, наоборот, очень хорошее время именно для развития культуры», — сказал Шахназаров на творческой встрече в Центральном доме литераторов. Режиссер сказал, что не стоит переживать из-за отмены выступлений российских деятелей за рубежом. Он привел время 20-х-40-х годов, когда советская культура была в полной изоляции: «Вспомните, какие писатели были, с ума сойти, невероятные». Шахназаров уверен, что это «непростое время» рано или поздно пройдет, «и мир будет взаимодействовать». В завершении он дополнил, что сейчас деятели культуры должны выражать свое мнение «в соответствии со взглядами, то есть так, как они чувствуют». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Несмотря на то, что войска РФ бережно относятся к жителям этой территории, а действия РФ направлены не на оккупацию, а на денацификацию и демилитаризацию Украины, западные страны ввели ограничения. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.