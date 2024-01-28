Пермяк избил подростка из-за расстегнутой куртки. Фото

29 января 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мужчине не понравилось как выглядит 16-летний школьник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. Фотографию подростка и историю избиения опубликовала мать пострадавшего школьника в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В 21:49 около магазина „Красное и Белое“ по ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребенка. Да, ему 16 лет, и он ребенок. Парень шел домой, по пути решил зайти в магазин. На входе его остановил пьяный мужчина и спросил не гей ли он и зачем он ходит в таком виде. Неизвестный стал объяснять, что надо застегивать куртку. В ходе словесной перепалки он ударил по лицу ребенка. Парень упал на землю, тогда мужчина стал его пинать», — написала мать избитого подростка. По словам женщины, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решится опубликовать фотографию в соцсетях. Она утверждает, что момент избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пермячка написала заявление об избиении вечером 28 января. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность напавшего мужчины. Мать школьника написала заявление в полицию Сообщество «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-103048408_1190330

В Березниках (Пермский край) неизвестный мужчина избил подростка возле магазина. Обидчику не понравилось, что у 16-летнего парня расстегнута куртка. Фотографию подростка и историю избиения опубликовала мать пострадавшего школьника в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В 21:49 около магазина „Красное и Белое“ по ул. Юбилейная, 110 мужчина избил моего ребенка. Да, ему 16 лет, и он ребенок. Парень шел домой, по пути решил зайти в магазин. На входе его остановил пьяный мужчина и спросил не гей ли он и зачем он ходит в таком виде. Неизвестный стал объяснять, что надо застегивать куртку. В ходе словесной перепалки он ударил по лицу ребенка. Парень упал на землю, тогда мужчина стал его пинать», — написала мать избитого подростка. По словам женщины, пермяк угрожал ее сыну отрезать голову, если он решится опубликовать фотографию в соцсетях. Она утверждает, что момент избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что пермячка написала заявление об избиении вечером 28 января. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность напавшего мужчины.