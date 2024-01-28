Как пожар в Арамиле повлияет на поставки в магазинах «Жизньмарт»

Еда в магазинах «Жизньмарт» не пропадет после пожара в Арамиле

29 января 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Все товары будут в наличии, несмотря на то, что произошел пожар, заявили в пресс-службе «Жизньмарта» Фото: Размик Закарян © URA.RU Пожар в цехе по производству еды «Жизньмарта» в Арамиле (Свердловская область) не повлияет на поставки в магазинах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Проблем с поставками не будет. Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. Тут с нашей стороны все гарантируем», — объяснили представители. Пресс-служба пока затрудняется ответить, в чем была причина возгорания и какова будет сумма ущерба. Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.

Пожар в цехе по производству еды «Жизньмарта» в Арамиле (Свердловская область) не повлияет на поставки в магазинах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Проблем с поставками не будет. Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. Тут с нашей стороны все гарантируем», — объяснили представители. Пресс-служба пока затрудняется ответить, в чем была причина возгорания и какова будет сумма ущерба. Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.