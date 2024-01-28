Как пожар в Арамиле повлияет на поставки в магазинах «Жизньмарт»

Пожар в цехе по производству еды «Жизньмарта» в Арамиле (Свердловская область) не повлияет на поставки в магазинах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети.
«Проблем с поставками не будет. Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. Тут с нашей стороны все гарантируем», — объяснили представители. Пресс-служба пока затрудняется ответить, в чем была причина возгорания и какова будет сумма ущерба.
Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.
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