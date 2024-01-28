28 января 2024

Как пожар в Арамиле повлияет на поставки в магазинах «Жизньмарт»

Еда в магазинах «Жизньмарт» не пропадет после пожара в Арамиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Все товары будут в наличии, несмотря на то, что произошел пожар, заявили в пресс-службе «Жизньмарта» Фото:

Пожар в цехе по производству еды «Жизньмарта» в Арамиле (Свердловская область) не повлияет на поставки в магазинах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети.

«Проблем с поставками не будет. Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. Тут с нашей стороны все гарантируем», — объяснили представители. Пресс-служба пока затрудняется ответить, в чем была причина возгорания и какова будет сумма ущерба.

Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в цехе по производству еды «Жизньмарта» в Арамиле (Свердловская область) не повлияет на поставки в магазинах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Проблем с поставками не будет. Если оформят какие-то доставки, то по наличию товара все будет в порядке. Тут с нашей стороны все гарантируем», — объяснили представители. Пресс-служба пока затрудняется ответить, в чем была причина возгорания и какова будет сумма ущерба. Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...