Курган стал последним на Урале, где открыли штаб общественной поддержки. Фото

29 января 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

В открытии штаба принял участие и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Курганская область стала последней в УрФО, где открыли штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. Открытие состоялось, 29 января, передает корреспондент URA.RU. «Штабы общественной поддержки открываются по всей стране. Это значимое событие, по сути, это единая площадка, которая поможет взаимодействовать со всеми. Любой житель, который хочет выразить свою позицию или имеет какие-то предложения сможет сюда прийти и получить поддержку», — объяснил и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который присутствовал на открытии. По словам депутата Госдумы, руководителя реготделения «Единой России» Александра Ильтякова, в штабе, в том числе, есть кинозал и общественная приема. Он добавил, что штаб будет работать постоянно. На открытие пришел и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Он также согласился, что такой штаб необходим для региона. Власти надеются, что этот штаб будет работать продолжительное время. Реготделение штаба возглавила депутат облдумы Ольга Баланчук. Штаб расположен по адрес: ул. Тобольная, 68. Организатором штаба является партия «Единая Россия». В партии отметили, что штаб представляет собой многофункциональное пространство, где будут проводиться мастер-классы, выступления спикеров, круглые столы, презентации проектов общественных организаций и другие мероприятия. Аналогичный штаб 15 января открыли в Челябинске. В его открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предпоследними, кто открыл штаб в УрФО, были представители ЯНАО. Там торжественное открытие состоялось 23 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская область стала последней в УрФО, где открыли штаб общественной поддержки кандидата в президенты Владимира Путина. Открытие состоялось, 29 января, передает корреспондент URA.RU. «Штабы общественной поддержки открываются по всей стране. Это значимое событие, по сути, это единая площадка, которая поможет взаимодействовать со всеми. Любой житель, который хочет выразить свою позицию или имеет какие-то предложения сможет сюда прийти и получить поддержку», — объяснил и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который присутствовал на открытии. По словам депутата Госдумы, руководителя реготделения «Единой России» Александра Ильтякова, в штабе, в том числе, есть кинозал и общественная приема. Он добавил, что штаб будет работать постоянно. На открытие пришел и председатель облдумы Дмитрий Фролов. Он также согласился, что такой штаб необходим для региона. Власти надеются, что этот штаб будет работать продолжительное время. Реготделение штаба возглавила депутат облдумы Ольга Баланчук. Штаб расположен по адрес: ул. Тобольная, 68. Организатором штаба является партия «Единая Россия». В партии отметили, что штаб представляет собой многофункциональное пространство, где будут проводиться мастер-классы, выступления спикеров, круглые столы, презентации проектов общественных организаций и другие мероприятия. Аналогичный штаб 15 января открыли в Челябинске. В его открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предпоследними, кто открыл штаб в УрФО, были представители ЯНАО. Там торжественное открытие состоялось 23 января.