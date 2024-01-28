Мэр Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и тротуаров в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и внутриквартальных подъездов. На аппаратном совещании 29 января глава города поручила особое внимание уделить улицам Российской, Артиллерийской, Меридиан и проспекту Победы.
«Замечания получили улица Российская, Артиллерийская, Меридиан. Я так понимаю, не действуют все увещевания. Значит, разговаривайте на другом языке: языке предписаний, — поручила Наталья Котова по поводу безответственного подрядчика.
Глава Челябинска также рекомендовала главам районов заняться внутриквартальными проездами и снежными кучами. Также она поручила регулярно очищать парковочные карманы и тротуары.
Котова отметила, также в число проблемных территорий попал проспект Победы, где не только есть проблемы с уборкой снега, но и заужения. Если их убрать, откроется еще одна полоса для проезда.
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