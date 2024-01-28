Общество ЖКХ и Городская среда Мэр Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и тротуаров в Челябинске 29 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Если убрать заужения с челябинских дорог, появится еще одна полоса для проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и внутриквартальных подъездов. На аппаратном совещании 29 января глава города поручила особое внимание уделить улицам Российской, Артиллерийской, Меридиан и проспекту Победы. «Замечания получили улица Российская, Артиллерийская, Меридиан. Я так понимаю, не действуют все увещевания. Значит, разговаривайте на другом языке: языке предписаний, — поручила Наталья Котова по поводу безответственного подрядчика. Глава Челябинска также рекомендовала главам районов заняться внутриквартальными проездами и снежными кучами. Также она поручила регулярно очищать парковочные карманы и тротуары. Котова отметила, также в число проблемных территорий попал проспект Победы, где не только есть проблемы с уборкой снега, но и заужения. Если их убрать, откроется еще одна полоса для проезда. Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и внутриквартальных подъездов. На аппаратном совещании 29 января глава города поручила особое внимание уделить улицам Российской, Артиллерийской, Меридиан и проспекту Победы. «Замечания получили улица Российская, Артиллерийская, Меридиан. Я так понимаю, не действуют все увещевания. Значит, разговаривайте на другом языке: языке предписаний, — поручила Наталья Котова по поводу безответственного подрядчика. Глава Челябинска также рекомендовала главам районов заняться внутриквартальными проездами и снежными кучами. Также она поручила регулярно очищать парковочные карманы и тротуары. Котова отметила, также в число проблемных территорий попал проспект Победы, где не только есть проблемы с уборкой снега, но и заужения. Если их убрать, откроется еще одна полоса для проезда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям