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Мэр Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и тротуаров в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Челябинск, котова наталья
Если убрать заужения с челябинских дорог, появится еще одна полоса для проезда Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и внутриквартальных подъездов. На аппаратном совещании 29 января глава города поручила особое внимание уделить улицам Российской, Артиллерийской, Меридиан и проспекту Победы.

«Замечания получили улица Российская, Артиллерийская, Меридиан. Я так понимаю, не действуют все увещевания. Значит, разговаривайте на другом языке: языке предписаний, — поручила Наталья Котова по поводу безответственного подрядчика.

Глава Челябинска также рекомендовала главам районов заняться внутриквартальными проездами и снежными кучами. Также она поручила регулярно очищать парковочные карманы и тротуары.

Котова отметила, также в число проблемных территорий попал проспект Победы, где не только есть проблемы с уборкой снега, но и заужения. Если их убрать, откроется еще одна полоса для проезда.

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Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала убрать снег с дорог, остановок и внутриквартальных подъездов. На аппаратном совещании 29 января глава города поручила особое внимание уделить улицам Российской, Артиллерийской, Меридиан и проспекту Победы. «Замечания получили улица Российская, Артиллерийская, Меридиан. Я так понимаю, не действуют все увещевания. Значит, разговаривайте на другом языке: языке предписаний, — поручила Наталья Котова по поводу безответственного подрядчика. Глава Челябинска также рекомендовала главам районов заняться внутриквартальными проездами и снежными кучами. Также она поручила регулярно очищать парковочные карманы и тротуары. Котова отметила, также в число проблемных территорий попал проспект Победы, где не только есть проблемы с уборкой снега, но и заужения. Если их убрать, откроется еще одна полоса для проезда.
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