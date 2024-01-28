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26 января 2024

Доверчивые ямальцы отдали мошенникам более 660 миллионов рублей

Жители ЯНАО перевели мошенникам более полумиллиарда рублей в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы перевели мошенникам более 660 миллионов рублей за год Фото:

Жители ЯНАО в 2023 году попались на уловки мошенников более двух тысяч раз и перечислили им около 660 миллионов рублей. Итоговую статистику приводит пресс-служба прокуратуры округа.

«По итогам 2023 года в регионе совершено 2 180 хищений денежных средств, с использованием современных технологий. В прошлом году ущерб, нанесенный жителям Ямала от дистанционных хищений, составил свыше 660 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Как правило, пострадавшие ямальцы знали о том, что их могут обмануть мошенники, но не верили, что такое случится именно с ними. Самыми популярными способами обмана остаются звонки от лжесотрудников банков и из службы безопасности. Прокуратура регулярно знакомит жителей с новыми формами обмана.

Каждое второе преступление в ЯНАО совершено с помощью IT-технологий. Мошенничество составляет значительную часть от общего числа преступлений.

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Жители ЯНАО в 2023 году попались на уловки мошенников более двух тысяч раз и перечислили им около 660 миллионов рублей. Итоговую статистику приводит пресс-служба прокуратуры округа. «По итогам 2023 года в регионе совершено 2 180 хищений денежных средств, с использованием современных технологий. В прошлом году ущерб, нанесенный жителям Ямала от дистанционных хищений, составил свыше 660 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Как правило, пострадавшие ямальцы знали о том, что их могут обмануть мошенники, но не верили, что такое случится именно с ними. Самыми популярными способами обмана остаются звонки от лжесотрудников банков и из службы безопасности. Прокуратура регулярно знакомит жителей с новыми формами обмана. Каждое второе преступление в ЯНАО совершено с помощью IT-технологий. Мошенничество составляет значительную часть от общего числа преступлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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