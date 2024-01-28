Суд отказался рассматривать иск холдинга пермского миллиардера к властям

Суд отказался рассматривать иск пермского «Сатурн-Р» к городским властям

29 января 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Иск к городским властям был подан в конце октября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Пермского края не стал рассматривать иск к городской думе, поданный строительным холдингом «Сатурн-Р». Принадлежащий миллиардеру Александру Репину застройщик пытается через суд вернуть более 60 млн рублей, которые им были уплачены в бюджет Перми при заключении договора о застройке и развитии ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края определил — заявление ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» к пермской городской думе» оставить без рассмотрения. Вернуть истцу из федерального бюджета госпошлину в три тысячи рублей», — сообщается в картотеке суда. Договор, а также дополнительные соглашения к нему, были заключены в 2018 году между «Сатурн-Р», мэрией Перми и правительством Пермского края. Девелопер обязался вести застройку и развитие микрорайона Красные Казармы, власти города должны были содействовать в согласовании документов, а власти края — контролировать выполнение обязательств. В 2020 году застройщик перечислил в бюджет города 61,3 млн рублей в качестве аванса на строительство детского сада. Во время подготовки к строительству четвертой очереди ЖК «Арсенал» власти не согласовали предложенные «Сатурн-Р» параметры высотности и плотности застройки. Депутаты гордумы отправили проект изменений на доработку. Она длится уже пять лет. Холдингу «Сатурн-Р» пришлось заморозить стройку и продать землю другому девелоперу, не реализовав, таким образом, свои планы. В конце октября 2023 года застройщик обратился в суд, чтобы добиться возврата внесенного им ранее в бюджет города авансового платежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края не стал рассматривать иск к городской думе, поданный строительным холдингом «Сатурн-Р». Принадлежащий миллиардеру Александру Репину застройщик пытается через суд вернуть более 60 млн рублей, которые им были уплачены в бюджет Перми при заключении договора о застройке и развитии ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края определил — заявление ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» к пермской городской думе» оставить без рассмотрения. Вернуть истцу из федерального бюджета госпошлину в три тысячи рублей», — сообщается в картотеке суда. Договор, а также дополнительные соглашения к нему, были заключены в 2018 году между «Сатурн-Р», мэрией Перми и правительством Пермского края. Девелопер обязался вести застройку и развитие микрорайона Красные Казармы, власти города должны были содействовать в согласовании документов, а власти края — контролировать выполнение обязательств. В 2020 году застройщик перечислил в бюджет города 61,3 млн рублей в качестве аванса на строительство детского сада. Во время подготовки к строительству четвертой очереди ЖК «Арсенал» власти не согласовали предложенные «Сатурн-Р» параметры высотности и плотности застройки. Депутаты гордумы отправили проект изменений на доработку. Она длится уже пять лет. Холдингу «Сатурн-Р» пришлось заморозить стройку и продать землю другому девелоперу, не реализовав, таким образом, свои планы. В конце октября 2023 года застройщик обратился в суд, чтобы добиться возврата внесенного им ранее в бюджет города авансового платежа.