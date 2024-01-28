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Суд отказался рассматривать иск холдинга пермского миллиардера к властям

Суд отказался рассматривать иск пермского «Сатурн-Р» к городским властям
© Служба новостей «URA.RU»
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Иск к городским властям был подан в конце октября 2023 года Фото:

Арбитражный суд Пермского края не стал рассматривать иск к городской думе, поданный строительным холдингом «Сатурн-Р». Принадлежащий миллиардеру Александру Репину застройщик пытается через суд вернуть более 60 млн рублей, которые им были уплачены в бюджет Перми при заключении договора о застройке и развитии ЖК «Арсенал».

«Арбитражный суд Пермского края определил — заявление ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» к пермской городской думе» оставить без рассмотрения. Вернуть истцу из федерального бюджета госпошлину в три тысячи рублей», — сообщается в картотеке суда.

Договор, а также дополнительные соглашения к нему, были заключены в 2018 году между «Сатурн-Р», мэрией Перми и правительством Пермского края. Девелопер обязался вести застройку и развитие микрорайона Красные Казармы, власти города должны были содействовать в согласовании документов, а власти края — контролировать выполнение обязательств. В 2020 году застройщик перечислил в бюджет города 61,3 млн рублей в качестве аванса на строительство детского сада.

Во время подготовки к строительству четвертой очереди ЖК «Арсенал» власти не согласовали предложенные «Сатурн-Р» параметры высотности и плотности застройки. Депутаты гордумы отправили проект изменений на доработку. Она длится уже пять лет. Холдингу «Сатурн-Р» пришлось заморозить стройку и продать землю другому девелоперу, не реализовав, таким образом, свои планы. В конце октября 2023 года застройщик обратился в суд, чтобы добиться возврата внесенного им ранее в бюджет города авансового платежа.

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Арбитражный суд Пермского края не стал рассматривать иск к городской думе, поданный строительным холдингом «Сатурн-Р». Принадлежащий миллиардеру Александру Репину застройщик пытается через суд вернуть более 60 млн рублей, которые им были уплачены в бюджет Перми при заключении договора о застройке и развитии ЖК «Арсенал». «Арбитражный суд Пермского края определил — заявление ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» к пермской городской думе» оставить без рассмотрения. Вернуть истцу из федерального бюджета госпошлину в три тысячи рублей», — сообщается в картотеке суда. Договор, а также дополнительные соглашения к нему, были заключены в 2018 году между «Сатурн-Р», мэрией Перми и правительством Пермского края. Девелопер обязался вести застройку и развитие микрорайона Красные Казармы, власти города должны были содействовать в согласовании документов, а власти края — контролировать выполнение обязательств. В 2020 году застройщик перечислил в бюджет города 61,3 млн рублей в качестве аванса на строительство детского сада. Во время подготовки к строительству четвертой очереди ЖК «Арсенал» власти не согласовали предложенные «Сатурн-Р» параметры высотности и плотности застройки. Депутаты гордумы отправили проект изменений на доработку. Она длится уже пять лет. Холдингу «Сатурн-Р» пришлось заморозить стройку и продать землю другому девелоперу, не реализовав, таким образом, свои планы. В конце октября 2023 года застройщик обратился в суд, чтобы добиться возврата внесенного им ранее в бюджет города авансового платежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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