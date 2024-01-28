28 января 2024

Дети, попавшие в смертельное ДТП под Новоуральском, били окна ради спасения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, разбитое стекло
Юные спортсмены помогали друг другу, когда автобус задымился Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

Юные хоккеисты, попавшие в ДТП под Верх-Нейвинском (Свердловская область), выбивали окна автобуса, чтобы спастись. Уже позже к ним подключились спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU анонимно рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе первых прибыл на место трагедии.

«Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда», — отметил собеседник агентства.

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой из Новоуральска и легковым автомобилем Citroеn. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших уточняется. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юные хоккеисты, попавшие в ДТП под Верх-Нейвинском (Свердловская область), выбивали окна автобуса, чтобы спастись. Уже позже к ним подключились спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU анонимно рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе первых прибыл на место трагедии. «Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда», — отметил собеседник агентства. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой из Новоуральска и легковым автомобилем Citroеn. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших уточняется. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...