Дети, попавшие в смертельное ДТП под Новоуральском, били окна ради спасения

Юные хоккеисты, попавшие в ДТП под Верх-Нейвинском (Свердловская область), выбивали окна автобуса, чтобы спастись. Уже позже к ним подключились спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU анонимно рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе первых прибыл на место трагедии.
«Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда», — отметил собеседник агентства.
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой из Новоуральска и легковым автомобилем Citroеn. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших уточняется. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.