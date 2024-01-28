Дети, попавшие в смертельное ДТП под Новоуральском, били окна ради спасения

29 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Юные спортсмены помогали друг другу, когда автобус задымился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы Юные хоккеисты, попавшие в ДТП под Верх-Нейвинском (Свердловская область), выбивали окна автобуса, чтобы спастись. Уже позже к ним подключились спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU анонимно рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе первых прибыл на место трагедии. «Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда», — отметил собеседник агентства. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой из Новоуральска и легковым автомобилем Citroеn. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших уточняется. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

Юные хоккеисты, попавшие в ДТП под Верх-Нейвинском (Свердловская область), выбивали окна автобуса, чтобы спастись. Уже позже к ним подключились спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Об этом URA.RU анонимно рассказал один из сотрудников МЧС, который в числе первых прибыл на место трагедии. «Подростки самостоятельно выбили несколько окон и начали помогать друг другу, вытаскивая из автобуса. В целом дети молодцы, сработали оперативно, как настоящая команда», — отметил собеседник агентства. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП c участием пассажирского автобуса марки Yutong с детской хоккейной командой из Новоуральска и легковым автомобилем Citroеn. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков. На месте ЧП работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших уточняется. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.