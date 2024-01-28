28 января 2024
27 января 2024

Центробанк выпустил монету с символикой ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
В оборот ввели 10-рублевую монету с гербом Югры Фото:

Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. В своем telegram-канале губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа.

«Центральный Банк РФ выпустил в оборот памятную монету номиналом 10 рублей с изображением герба автономного округа. Благодарю Банк России за подарок к юбилею — 95-летию со дня образования нашего округа в 2025 году», — отметила Комарова.

Монету изготавливают из из недрагоценных металлов. Всего будет выпущено миллион экземпляров. Монеты с изображением символов Югры также изготавливали в 2003 и 2010 годах. К Чемпионату мира по биатлону выпускали монеты из драгоценных металлов, к 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде — серебряные.

Ранее URA.RU писало, что трехлетняя девочка из ХМАО проглотила сувенирную монету. Инородное тело извлекли из пищевода ребенка почти через двое суток.

Монета, посвященная Югре
Монета, посвященная Югре

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Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. В своем telegram-канале губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа. «Центральный Банк РФ выпустил в оборот памятную монету номиналом 10 рублей с изображением герба автономного округа. Благодарю Банк России за подарок к юбилею — 95-летию со дня образования нашего округа в 2025 году», — отметила Комарова. Монету изготавливают из из недрагоценных металлов. Всего будет выпущено миллион экземпляров. Монеты с изображением символов Югры также изготавливали в 2003 и 2010 годах. К Чемпионату мира по биатлону выпускали монеты из драгоценных металлов, к 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде — серебряные. Ранее URA.RU писало, что трехлетняя девочка из ХМАО проглотила сувенирную монету. Инородное тело извлекли из пищевода ребенка почти через двое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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