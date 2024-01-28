Центробанк выпустил монету с символикой ХМАО. Фото

29 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В оборот ввели 10-рублевую монету с гербом Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. В своем telegram-канале губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа. «Центральный Банк РФ выпустил в оборот памятную монету номиналом 10 рублей с изображением герба автономного округа. Благодарю Банк России за подарок к юбилею — 95-летию со дня образования нашего округа в 2025 году», — отметила Комарова. Монету изготавливают из из недрагоценных металлов. Всего будет выпущено миллион экземпляров. Монеты с изображением символов Югры также изготавливали в 2003 и 2010 годах. К Чемпионату мира по биатлону выпускали монеты из драгоценных металлов, к 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде — серебряные. Ранее URA.RU писало, что трехлетняя девочка из ХМАО проглотила сувенирную монету. Инородное тело извлекли из пищевода ребенка почти через двое суток. Монета, посвященная Югре Telegram-канал Натальи Комаровой, https://t.me/komarova_ugra

Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. В своем telegram-канале губернатор региона Наталья Комарова поблагодарила за подарок к грядущему юбилею округа. «Центральный Банк РФ выпустил в оборот памятную монету номиналом 10 рублей с изображением герба автономного округа. Благодарю Банк России за подарок к юбилею — 95-летию со дня образования нашего округа в 2025 году», — отметила Комарова. Монету изготавливают из из недрагоценных металлов. Всего будет выпущено миллион экземпляров. Монеты с изображением символов Югры также изготавливали в 2003 и 2010 годах. К Чемпионату мира по биатлону выпускали монеты из драгоценных металлов, к 39-й Всемирной шахматной Олимпиаде — серебряные. Ранее URA.RU писало, что трехлетняя девочка из ХМАО проглотила сувенирную монету. Инородное тело извлекли из пищевода ребенка почти через двое суток.