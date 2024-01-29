Семье погибшего челябинского бойца СВО вручили «Золотую звезду». Фото

29 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Ефрейтора Карпенко, погибшего при выполнении боевых задач, удостоили звания Героя России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семье ефрейтора Евгения Карпенко из Челябинской области, который погиб в ходе СВО, вручили медаль «Золотая звезда». Об этом URA.RU сообщили 29 января в пресс-службе правительства региона. «В штабе Центрального военного округа вручили знак особого отличия — медаль „Золотая звезда“ родственникам ефрейтора Карпенко. Уроженец Челябинской области героически погиб в ходе спецоперации», — уточнили в пресс-службе. Свои соболезнования семье погибшего выразил губернатор Алексей Текслер. Он пояснил, что последние годы Карпенко жил в Екатеринбурге, но родом он из Уйского района Челябинской области. Боец удостоен высокого звания за то, что под обстрелами прикрывал эвакуацию раненых. «Наш земляк посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Находясь под интенсивным обстрелом со стороны противника, наш воин прикрывал эвакуацию раненых, пока сам не был сражен вражеским снарядом. Скорбим с родными и близкими бойца, верим в Победу!» — цитирует пресс-служба главу региона. Медаль «Золотая звезда» передали родным погибшего бойца Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Семье ефрейтора Евгения Карпенко из Челябинской области, который погиб в ходе СВО, вручили медаль «Золотая звезда». Об этом URA.RU сообщили 29 января в пресс-службе правительства региона. «В штабе Центрального военного округа вручили знак особого отличия — медаль „Золотая звезда“ родственникам ефрейтора Карпенко. Уроженец Челябинской области героически погиб в ходе спецоперации», — уточнили в пресс-службе. Свои соболезнования семье погибшего выразил губернатор Алексей Текслер. Он пояснил, что последние годы Карпенко жил в Екатеринбурге, но родом он из Уйского района Челябинской области. Боец удостоен высокого звания за то, что под обстрелами прикрывал эвакуацию раненых. «Наш земляк посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Находясь под интенсивным обстрелом со стороны противника, наш воин прикрывал эвакуацию раненых, пока сам не был сражен вражеским снарядом. Скорбим с родными и близкими бойца, верим в Победу!» — цитирует пресс-служба главу региона.