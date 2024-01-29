Дочь Алтушкина открыла новый проект в Екатеринбурге по мотивам корнеров в Лондоне. Фото

В Екатеринбурге открылась гастроточка Sofuto от Елизаветы Величкиной

29 января 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Создать Sofuto решили по подобию стритфуда в Лондоне Фото: Илья Московец © URA.RU Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — открыла гастроточку Sofuto на фудкорте в Veer Mall. Там продают японский стритфуд. Заведение находится на втором уровне площадки, которая принадлежит экс-гендиректору УГМК Андрею Козицыну. На выбор гостям предлагают попробовать сладкие и сытные японские панкейки, к ним можно заказать различные десертные топпинги, лосось, яйцо, утку, трюфель или шпинат. Из напитков представлено 11 видов bubble tea. Некоторые из них имеют необычный блестящий вид — за счет добавления пищевого глиттера, который безвреден для организма. Как рассказывала Величкина в интервью URA.RU, идея создать такой корнер пришла ей после поездки в Лондон. В Чайна-тауне девушка зашла в японское кафе, где делали сладкие вафли, и они настолько ее впечатлили, что молодой ресторатор решила воплотить идею в жизнь уже в Екатеринбурге. Если проект понравится гостям, точки Sofuto могут появиться и в других места города. В декабре Величкина запустила итальянский ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья. Дизайнерские решения разрабатывала команда «Люди Архитектс», сотрудничавшая с окружением бизнесмена Романа Абрамовича в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — открыла гастроточку Sofuto на фудкорте в Veer Mall. Там продают японский стритфуд. Заведение находится на втором уровне площадки, которая принадлежит экс-гендиректору УГМК Андрею Козицыну. На выбор гостям предлагают попробовать сладкие и сытные японские панкейки, к ним можно заказать различные десертные топпинги, лосось, яйцо, утку, трюфель или шпинат. Из напитков представлено 11 видов bubble tea. Некоторые из них имеют необычный блестящий вид — за счет добавления пищевого глиттера, который безвреден для организма. Как рассказывала Величкина в интервью URA.RU, идея создать такой корнер пришла ей после поездки в Лондон. В Чайна-тауне девушка зашла в японское кафе, где делали сладкие вафли, и они настолько ее впечатлили, что молодой ресторатор решила воплотить идею в жизнь уже в Екатеринбурге. Если проект понравится гостям, точки Sofuto могут появиться и в других места города. В декабре Величкина запустила итальянский ресторан Olio. Интерьер там выполнен в духе итальянской улицы — пол сделан из натуральных камней, а повсюду стоят живые оливковые деревья. Дизайнерские решения разрабатывала команда «Люди Архитектс», сотрудничавшая с окружением бизнесмена Романа Абрамовича в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге.