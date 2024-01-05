«Люди говорят: папкина бизнесменша. Меня это не задевает, но…»

Елизавета Величкина (Алтушкина) — о старте в бизнесе, новом ресторане и «сделке» с братом

05 января 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

У ресторана Елизаветы есть собственный персонаж — заяц Olio Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На гастрокарте Екатеринбурга появилась новая точка — итальянский ресторан Olio. Всего за две недели его создатели оформили заявку на попадание в топ событий года в отрасли. Заведение охотно (то есть потому, что имеются поводы) обсуждают журналисты и блогеры, а посетителей в первые дни было столько, что пришлось брать паузу. Но про человека, который за всем этим стоит, Елизавету Величкину — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — известно мало. URA.RU решило это исправить. Шансы встретить Елизавету в клубе или на каком-то полупубличном светском мероприятии близки к нулю. Во-первых, тусовки ей просто не интересны. Во-вторых, она максимально погружена в свои проекты. Сейчас ее «штаб-квартира» в Olio. ТЦ «Покровский пассаж», направо через «Большой детский». В Olio сделано все для того, чтобы передать посетителям атмосферу итальянской улицы (фото сделано утром — до открытия ресторана) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интерьер выполнен в духе итальянской улицы. Чтобы приблизить гостя к этой атмосфере, использовали необычный прием. Пару лет назад Елизавета отдыхала в Италии с подругой и сохранила в телефоне фото. Они на меню, футболках у персонала и некоторых других элементах. Особой обстановку также делают натуральный (!) камень, живые оливковые деревья. Дизайнерские решения вырабатывала команда «Людиархитекст», сотрудничавшая с окружением бизнесмена Романа Абрамовича в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. От конкурентов Olio отличает, конечно, и еда. Тут, например, самая большая лазанья в Екатеринбурге, есть аньолотти с тыквой и кальцоне — неаполитанская закрытая пицца, которую в городе едва ли где-то еще подают. Кухню доверили московскому шефу с «мишленовским» опытом Антоном Ковальковым. Olio открылся на месте Dolce Vita — самого дорого итальянского ресторана Екатеринбурга. И это, безусловно, создает определенный флер, от которого решено избавляться: Olio — место не для элиты, а широкой аудитории, настаивает владелица. Среднее образование Елизавете дала школа, созданная Татьяной Алтушкиной (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU — Елизавета, вы настолько непубличны, что, готовясь к разговору с вами, обратили внимание, что даже ваш возраст на информресурсах указан приблизительно. Извините, сколько вам лет? — 25. — Школьное образование вы получали в Екатеринбурге? — Да, училась только здесь. В «Русской классической школе» (масштабный образовательный проект Татьяны Алтушкиной — прим. ред.). — А высшее? — Сначала я поступила на филологический факультет УрФУ. Там отучилась год. Потом в связи с некоторыми счастливыми событиями в личной жизни я взяла продолжительный (два-три года) академический отпуск, поскольку мне хотелось учиться полноценно, не для галочки. А совмещать было невозможно. Ближе к возвращению в университет я поняла, что мне филология не интересна, что это, скорее, учеба ради учебы. Как раз в течение этого перерыва я начала рисовать. И одна знакомая посоветовала, что можно пойти на графический дизайн, и я поступила в архитектурный, отучилась там. — Бизнесом вы начали заниматься в университете или уже после? Первые деньги Елизавета заработала, обучаясь в УрФУ. После отпуска она покинула вуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Еще когда я училась на филолога, хотелось какой-то независимости [от родителей], поэтому мы c друзьями стали пытаться продавать чай и кофе на развес. Сделали сайтик, выставлялись на разных мероприятиях — даже на Дне города. Смастерили у рукодельника из дерева будочку и предлагали кофе, печеньки какие-то, хот-доги. Со временем ассортимент расширялся, и мы придумали сделать в Академии единоборств [РМК] спортивный бар (им Елизавета занимается до сих пор — прим. ред.). Там, понятно, уже все серьезнее стало — хотя бы потому, что надо было каждый день еду готовить, рассчитывать калории. И как-то так, шаг за шагом, пошло, хотя я никогда не планировала идти в направлении гастрономии. Кстати, сейчас у моих друзей, с которыми мы все это начинали, точка в «Успенском». — А друзья — это те, с кем вы учились [в УрФУ]? — Нет-нет, вообще со школы еще. Чтобы семьи чувствовали себя комфортно, в Olio обустроили пространство для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Игорь Алексеевич [Алтушкин] как-то помогал вам на этом — раннем — этапе? Советом, ресурсами… — Он давал карманные деньги, когда я училась. На проживание, грубо говоря. Потому что я съехала от родителей. И, по-моему, на эти деньги мы [и начали дело]. — В университете как у вас складывалось? Вы были успешной студенткой? — Нормально [складывалось]. Я усердно ходила [на пары], все сдавала, мне нравилось [учиться]. — Рассматривали для себя возможность трудиться в РМК? По специальности. — В таком большом холдинге дизайнеру — молодому, неопытному — особо не разгуляться. Все равно же хочется экспериментировать, креативить. А там [в РМК] такие достаточно строгие рамки, так что меня никогда не тянуло туда. «Сезоны» запустили в 2021 году Фото: Размик Закарян © URA.RU А в «Сезонах» мы делали как раз с моей подружкой Анастасией Пряничниковой весь фирменный стиль, продюсировали стартовую рекламную фотосъемку. С тех пор, кстати, она и занимается всеми проектами, которые мы открываем и будем открывать. — Раз вы упомянули «Сезоны» (pop-up-терраса у башни «Исеть», первый крупный проект Елизаветы Величкиной, запущенный летом 2021 года, — прим. ред.). Как они появились? — Вначале хочу сказать, что это была очень хорошая школа. Я набрала очень крутую команду, учились на ошибках, набивали шишки. Сколько их было, это ужас просто. Мы попробовали просто все! Это был такой супер-экспресс-проект, мы его за два месяца запустили. Знакомый предложил: вот есть такая площадка. Вообще, изначально это была бредовая идея — чтобы мы байкерскую тусовку с «Космоса» каким-то образом перевели туда, где «Индиана» (байкерский магазин на ул. Бориса Ельцина — прим. ред.) открытие [сезона] делает. То есть изначально планировали, что у нас будет какое-то кафе для байкеров. Для привлечения гостей в «Сезонах» открывали каток. И это сработало Фото: Размик Закарян © URA.RU Но потом открыли террасу и думали, что только три летних месяца будем работать — с бассейном, кальяном, живым огнем. Всем очень нравилось! И мы решили продолжить, внедрили сезонность, каждые три месяца меняли меню. Хотя это достаточно тяжело для кухни. Зимой сделали каток, скейт-бар с глинтвейном, наггетсами, закусками, бургерами. Супер-круто качала эта тема. Зима и лето у нас были самыми [коммерчески] успешными [периодами], а осень и весну мы пережидали. Считаю, что мы выжили из этого проекта все, что можно. И такие заряженные, воодушевленные пришли сюда [в «Покровский пассаж»]. Потому что наконец-то постоянная концепция, постоянное место. — Этой осенью «Сезоны» закрылись. Стройка [УГМК общественно-делового комплекса] «Екатеринбург-сити» — единственная причина? — Да. — Обидно было уходить? Планы Елизаветы скорректировало строительство «Екатеринбург-сити» (на фото — макет 2021 года) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Обидно. На самом деле, все началось летом, стройка все ближе и ближе к нам… Было достаточно тяжело находиться рядом: краны долбят, пылища летит, и сидеть там, расслабляться и курить кальян как-то уже не хочется. К тому же вида такого, как раньше, нет, каток у нас бы уже не получился в этом году, а без него терялся бы поток гостей. Мы же все время какие-то события придумывали, чтобы люди приходили не только поесть. Постоянно устраивали музыкальные вечера, игры в «Мафию», у нас постоянно была полная бронь. — Вложения в «Сезоны» отбились? — Нет. Мы ведь только два года проработали. Для окупаемости нужно порядка пяти лет. — Сколько у вас ушло времени на обустройство Olio? — Девять месяцев. — Раскроете размер инвестиций? Средний чек в Olio не выше, чем в других популярных ресторанах Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Хотелось бы оставить это коммерческой тайной. — Цены у вас здесь демократичные… — Да, мы где-то на одном уровне с «Горожанами» (бистро возле уральского полпредства президента РФ — прим. ред.). — Возможно ли при таких ценах отбить средства, вложенные в убранство? — Во-первых, в плане у нас длительный период [окупаемости], во-вторых, у нас есть детская комната, мы рассчитываем на хороший гостепоток, постоянных клиентов. — А сейчас люди идут? — Мы не ожидали такого аншлага! В субботу и воскресенье (16-17 декабря — прим. ред.) была полная посадка. Мы даже закрылись, чтобы всех взбодрить, чтобы все быстрее бегали. — Помимо «Горожан», вы ориентировались на кого-то еще? — По ценнику? — В целом. От прежних владельцев осталась печь, в ней готовят эксклюзивную пиццу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Я редко хожу в какие-то заведения в Екатеринбурге, у меня даже особо нет такого, чтобы я ходила и сравнивала. — Кто ваша целевая аудитория? — Давай ты лучше? (Елизавета обращается к своему помощнику Максиму Татаурову — прим. ред.). М. Т.: Тут разная аудитория, мы не уходим в какую-то конкретную. Это и молодые люди, которым просто комфортно здесь находиться, общаться с друзьями, и семьи с детьми, для которых у нас есть отдельная комната с няней. Это, кстати, бесплатно. — Почему выбрали именно это место? — Когда пошла история с реновацией «Покровского пассажа», стали искать новых арендаторов. И нам поступило предложение, не хотим ли мы (занять место Dolce Vita — прим. ред.). А мы хотели. О реконструкции пространства на месте павильона «Цветы» Елизавета говорит очень осторожно. Фото от ноября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Параллельно у вас реализуются еще два проекта: ресторан на месте легендарного павильона «Цветы», возле музея ИЗО, и некий проект на ул. Горького, 28 (напротив офиса РМК — прим. ред.) — в здании-памятнике. Поговорим про них? — Из-за нестабильной ситуации сроки реализации постоянно корректируются. А обсуждать хочется проекты, где уже есть конкретика. Мы, кстати, в начале 2024 года откроем небольшой фудкорт с японскими панкейками и bubble tea — в Veer Mall. Только в сентябре загорелась этой идеей. — Как загорелись? — Я была в Лондоне, в Чайна-тауне. Зашла в японское кафе. Там делают сладкие вафли, супер-вкусные. Все отфоткала. Говорю своим: «Нам это надо. Все, ничего не знаю. Давайте пробовать. Давайте делать». — Если в Veer Mall точка «выстрелит», будете масштабировать? — Мы очень хотим, да. Точка в Veer Mall у Елизаветы и ее команды откроется ориентировочно в январе Фото: Размик Закарян © URA.RU — Вы сказали, что нечасто ходите по другим заведениям. А куда все-таки ходите? — Была в «Культе», скоро еще пойду, мне понравилось. «Гастроли», «Геге»… М. Т.: В Neoni (японский ресторан младшего брата Елизаветы Тимофея, расположен на Московском тракте, где Тимофей уже построил детейлинг-центр, а скоро запустит огромный спорткомплекс, — прим. ред.)? Е. В.: Да! Это прям топ. Топ. Я искренне считаю — абстрагируясь от родственных связей, — что это суперкрутой ресторан. Это лучшая терраса, там такой бар, такие ложи… Очень комфортно. Да, придется потратить полчаса на дорогу, но это того стоит. — Вас с Тимофеем в какой-то степени можно считать конкурентами… — Нет. У нас договоренность, что мы ни в коем случае не конкурируем. Мы очень бережно относимся к бизнесу друг друга. Я знаю, что не полезу в Азию, а он точно так же не будет создавать конкуренцию на моем поле. Да и мы с моим братом, наверное, отличаемся в том, что у нас, наверное, разная аудитория. Мы стараемся делать кухню, понятную для большинства людей, а Тима любит именно гастрономию. Тимофей Алтушкин тоже занимается ресторанным бизнесом (но не только). С сестрой они договорились не соперничать Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU — Кого тогда можно назвать вашими конкурентами? — Мне вообще не нравится этот дух конкуренции. Понятно, что ты все равно смотришь, что делают другие… Я, например, знаю, что «Культа» сейчас достаточно популярное место. Поэтому идем туда, смотрим. Не чтобы что-то перенять, а просто уровень [оцениваем], какому мы должны соответствовать, чтобы быть интересными. — Хотите стать самым крутым, популярным ресторатором Екатеринбурга? — Для меня важнее, чтобы гости были довольны, чтобы нам самим было в кайф заниматься своим делом. — У вас есть хобби? — Я рисую для себя. И люблю слушать аудиокниги. Вот это то, что меня сильно успокаивает. — Когда вас идентифицируют прежде всего как «дочь Игоря Алтушкина», вас это не смущает? — Я очень горжусь своим отцом, понимаю, что, если бы не он, этого ничего у меня бы не было. Это огромная помощь. Если бы я сама карабкалась-карабкалась, понятно, я бы сейчас… Ну, открыла бы какую-нибудь кафешку маленькую. Я безумно благодарна. Так что меня это (постоянные ассоциации с отцом — прим. ред.) не смущает. Другое дело, если мы говорим про продвижение своего бренда, ресторана, это накладывает некий отпечаток. У нас ведь люди как говорят: «Ну, вот, ага, мамкин-бизнесмен, папкина-бизнесменша». Меня это не задевает, но я стараюсь от этого отходить. Игорь Алтушкин погружен в проекты детей, реально ими интересуется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Насколько Игорь Алексеевич погружен в то, чем вы занимаетесь? — Он подает идеи, очень горит тем, чтобы меня вдохновлять. Он в этот ресторан пришел: «А давайте мы вот это сделаем, а давайте для продвижения вот то». Ему интересно и приятно, что [у меня] получается. — Перед тем, как запускать «Сезоны» и Olio, вы показывали ему бизнес-план? — Конечно. — Кто составляет ваше окружение? — Моя команда, мои друзья, мы в очень хороших, теплых отношениях. В принципе, у меня так, пара подруг и все. Я не особо общительный человек. В Olio можно найти фото, сделанные Елизаветой в путешествии по Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Из Лондона, как вы уже сказали, привезли идею с японскими панкейками. Вы там, в Англии, были по делам или отдыхали? — Да, ездила просто так. — А у вас есть проекты за границей или в других регионах России? — Нет, только Екатеринбург. — Были мысли переехать? — Екатеринбург мне очень близок как город и мне интереснее делать лучше то место, где я живу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На гастрокарте Екатеринбурга появилась новая точка — итальянский ресторан Olio. Всего за две недели его создатели оформили заявку на попадание в топ событий года в отрасли. Заведение охотно (то есть потому, что имеются поводы) обсуждают журналисты и блогеры, а посетителей в первые дни было столько, что пришлось брать паузу. Но про человека, который за всем этим стоит, Елизавету Величкину — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — известно мало. URA.RU решило это исправить. Шансы встретить Елизавету в клубе или на каком-то полупубличном светском мероприятии близки к нулю. Во-первых, тусовки ей просто не интересны. Во-вторых, она максимально погружена в свои проекты. Сейчас ее «штаб-квартира» в Olio. ТЦ «Покровский пассаж», направо через «Большой детский». Интерьер выполнен в духе итальянской улицы. Чтобы приблизить гостя к этой атмосфере, использовали необычный прием. Пару лет назад Елизавета отдыхала в Италии с подругой и сохранила в телефоне фото. Они на меню, футболках у персонала и некоторых других элементах. Особой обстановку также делают натуральный (!) камень, живые оливковые деревья. Дизайнерские решения вырабатывала команда «Людиархитекст», сотрудничавшая с окружением бизнесмена Романа Абрамовича в «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. От конкурентов Olio отличает, конечно, и еда. Тут, например, самая большая лазанья в Екатеринбурге, есть аньолотти с тыквой и кальцоне — неаполитанская закрытая пицца, которую в городе едва ли где-то еще подают. Кухню доверили московскому шефу с «мишленовским» опытом Антоном Ковальковым. Olio открылся на месте Dolce Vita — самого дорого итальянского ресторана Екатеринбурга. И это, безусловно, создает определенный флер, от которого решено избавляться: Olio — место не для элиты, а широкой аудитории, настаивает владелица. — Елизавета, вы настолько непубличны, что, готовясь к разговору с вами, обратили внимание, что даже ваш возраст на информресурсах указан приблизительно. Извините, сколько вам лет? — 25. — Школьное образование вы получали в Екатеринбурге? — Да, училась только здесь. В «Русской классической школе» (масштабный образовательный проект Татьяны Алтушкиной — прим. ред.). — А высшее? — Сначала я поступила на филологический факультет УрФУ. Там отучилась год. Потом в связи с некоторыми счастливыми событиями в личной жизни я взяла продолжительный (два-три года) академический отпуск, поскольку мне хотелось учиться полноценно, не для галочки. А совмещать было невозможно. Ближе к возвращению в университет я поняла, что мне филология не интересна, что это, скорее, учеба ради учебы. Как раз в течение этого перерыва я начала рисовать. И одна знакомая посоветовала, что можно пойти на графический дизайн, и я поступила в архитектурный, отучилась там. — Бизнесом вы начали заниматься в университете или уже после? — Еще когда я училась на филолога, хотелось какой-то независимости [от родителей], поэтому мы c друзьями стали пытаться продавать чай и кофе на развес. Сделали сайтик, выставлялись на разных мероприятиях — даже на Дне города. Смастерили у рукодельника из дерева будочку и предлагали кофе, печеньки какие-то, хот-доги. Со временем ассортимент расширялся, и мы придумали сделать в Академии единоборств [РМК] спортивный бар (им Елизавета занимается до сих пор — прим. ред.). Там, понятно, уже все серьезнее стало — хотя бы потому, что надо было каждый день еду готовить, рассчитывать калории. И как-то так, шаг за шагом, пошло, хотя я никогда не планировала идти в направлении гастрономии. Кстати, сейчас у моих друзей, с которыми мы все это начинали, точка в «Успенском». — А друзья — это те, с кем вы учились [в УрФУ]? — Нет-нет, вообще со школы еще. — Игорь Алексеевич [Алтушкин] как-то помогал вам на этом — раннем — этапе? Советом, ресурсами… — Он давал карманные деньги, когда я училась. На проживание, грубо говоря. Потому что я съехала от родителей. И, по-моему, на эти деньги мы [и начали дело]. — В университете как у вас складывалось? Вы были успешной студенткой? — Нормально [складывалось]. Я усердно ходила [на пары], все сдавала, мне нравилось [учиться]. — Рассматривали для себя возможность трудиться в РМК? По специальности. — В таком большом холдинге дизайнеру — молодому, неопытному — особо не разгуляться. Все равно же хочется экспериментировать, креативить. А там [в РМК] такие достаточно строгие рамки, так что меня никогда не тянуло туда. А в «Сезонах» мы делали как раз с моей подружкой Анастасией Пряничниковой весь фирменный стиль, продюсировали стартовую рекламную фотосъемку. С тех пор, кстати, она и занимается всеми проектами, которые мы открываем и будем открывать. — Раз вы упомянули «Сезоны» (pop-up-терраса у башни «Исеть», первый крупный проект Елизаветы Величкиной, запущенный летом 2021 года, — прим. ред.). Как они появились? — Вначале хочу сказать, что это была очень хорошая школа. Я набрала очень крутую команду, учились на ошибках, набивали шишки. Сколько их было, это ужас просто. Мы попробовали просто все! Это был такой супер-экспресс-проект, мы его за два месяца запустили. Знакомый предложил: вот есть такая площадка. Вообще, изначально это была бредовая идея — чтобы мы байкерскую тусовку с «Космоса» каким-то образом перевели туда, где «Индиана» (байкерский магазин на ул. Бориса Ельцина — прим. ред.) открытие [сезона] делает. То есть изначально планировали, что у нас будет какое-то кафе для байкеров. Но потом открыли террасу и думали, что только три летних месяца будем работать — с бассейном, кальяном, живым огнем. Всем очень нравилось! И мы решили продолжить, внедрили сезонность, каждые три месяца меняли меню. Хотя это достаточно тяжело для кухни. Зимой сделали каток, скейт-бар с глинтвейном, наггетсами, закусками, бургерами. Супер-круто качала эта тема. Зима и лето у нас были самыми [коммерчески] успешными [периодами], а осень и весну мы пережидали. Считаю, что мы выжили из этого проекта все, что можно. И такие заряженные, воодушевленные пришли сюда [в «Покровский пассаж»]. Потому что наконец-то постоянная концепция, постоянное место. — Этой осенью «Сезоны» закрылись. Стройка [УГМК общественно-делового комплекса] «Екатеринбург-сити» — единственная причина? — Да. — Обидно было уходить? — Обидно. На самом деле, все началось летом, стройка все ближе и ближе к нам… Было достаточно тяжело находиться рядом: краны долбят, пылища летит, и сидеть там, расслабляться и курить кальян как-то уже не хочется. К тому же вида такого, как раньше, нет, каток у нас бы уже не получился в этом году, а без него терялся бы поток гостей. Мы же все время какие-то события придумывали, чтобы люди приходили не только поесть. Постоянно устраивали музыкальные вечера, игры в «Мафию», у нас постоянно была полная бронь. — Вложения в «Сезоны» отбились? — Нет. Мы ведь только два года проработали. Для окупаемости нужно порядка пяти лет. — Сколько у вас ушло времени на обустройство Olio? — Девять месяцев. — Раскроете размер инвестиций? — Хотелось бы оставить это коммерческой тайной. — Цены у вас здесь демократичные… — Да, мы где-то на одном уровне с «Горожанами» (бистро возле уральского полпредства президента РФ — прим. ред.). — Возможно ли при таких ценах отбить средства, вложенные в убранство? — Во-первых, в плане у нас длительный период [окупаемости], во-вторых, у нас есть детская комната, мы рассчитываем на хороший гостепоток, постоянных клиентов. — А сейчас люди идут? — Помимо «Горожан», вы ориентировались на кого-то еще? — По ценнику? — В целом. — Я редко хожу в какие-то заведения в Екатеринбурге, у меня даже особо нет такого, чтобы я ходила и сравнивала. — Кто ваша целевая аудитория? — Давай ты лучше? (Елизавета обращается к своему помощнику Максиму Татаурову — прим. ред.). М. Т.: Тут разная аудитория, мы не уходим в какую-то конкретную. Это и молодые люди, которым просто комфортно здесь находиться, общаться с друзьями, и семьи с детьми, для которых у нас есть отдельная комната с няней. Это, кстати, бесплатно. — Почему выбрали именно это место? — Когда пошла история с реновацией «Покровского пассажа», стали искать новых арендаторов. И нам поступило предложение, не хотим ли мы (занять место Dolce Vita — прим. ред.). А мы хотели. — Параллельно у вас реализуются еще два проекта: ресторан на месте легендарного павильона «Цветы», возле музея ИЗО, и некий проект на ул. Горького, 28 (напротив офиса РМК — прим. ред.) — в здании-памятнике. Поговорим про них? — Из-за нестабильной ситуации сроки реализации постоянно корректируются. А обсуждать хочется проекты, где уже есть конкретика. Мы, кстати, в начале 2024 года откроем небольшой фудкорт с японскими панкейками и bubble tea — в Veer Mall. Только в сентябре загорелась этой идеей. — Как загорелись? — Я была в Лондоне, в Чайна-тауне. Зашла в японское кафе. Там делают сладкие вафли, супер-вкусные. Все отфоткала. Говорю своим: «Нам это надо. Все, ничего не знаю. Давайте пробовать. Давайте делать». — Если в Veer Mall точка «выстрелит», будете масштабировать? — Мы очень хотим, да. — Вы сказали, что нечасто ходите по другим заведениям. А куда все-таки ходите? — Была в «Культе», скоро еще пойду, мне понравилось. «Гастроли», «Геге»… М. Т.: В Neoni (японский ресторан младшего брата Елизаветы Тимофея, расположен на Московском тракте, где Тимофей уже построил детейлинг-центр, а скоро запустит огромный спорткомплекс, — прим. ред.)? Е. В.: Да! Это прям топ. Топ. Я искренне считаю — абстрагируясь от родственных связей, — что это суперкрутой ресторан. Это лучшая терраса, там такой бар, такие ложи… Очень комфортно. Да, придется потратить полчаса на дорогу, но это того стоит. — Вас с Тимофеем в какой-то степени можно считать конкурентами… — Нет. У нас договоренность, что мы ни в коем случае не конкурируем. Мы очень бережно относимся к бизнесу друг друга. Я знаю, что не полезу в Азию, а он точно так же не будет создавать конкуренцию на моем поле. Да и мы с моим братом, наверное, отличаемся в том, что у нас, наверное, разная аудитория. Мы стараемся делать кухню, понятную для большинства людей, а Тима любит именно гастрономию. — Кого тогда можно назвать вашими конкурентами? — Мне вообще не нравится этот дух конкуренции. Понятно, что ты все равно смотришь, что делают другие… Я, например, знаю, что «Культа» сейчас достаточно популярное место. Поэтому идем туда, смотрим. Не чтобы что-то перенять, а просто уровень [оцениваем], какому мы должны соответствовать, чтобы быть интересными. — Хотите стать самым крутым, популярным ресторатором Екатеринбурга? — Для меня важнее, чтобы гости были довольны, чтобы нам самим было в кайф заниматься своим делом. — У вас есть хобби? — Я рисую для себя. И люблю слушать аудиокниги. Вот это то, что меня сильно успокаивает. — Когда вас идентифицируют прежде всего как «дочь Игоря Алтушкина», вас это не смущает? — Я очень горжусь своим отцом, понимаю, что, если бы не он, этого ничего у меня бы не было. Это огромная помощь. Если бы я сама карабкалась-карабкалась, понятно, я бы сейчас… Ну, открыла бы какую-нибудь кафешку маленькую. Я безумно благодарна. Так что меня это (постоянные ассоциации с отцом — прим. ред.) не смущает. Другое дело, если мы говорим про продвижение своего бренда, ресторана, это накладывает некий отпечаток. У нас ведь люди как говорят: «Ну, вот, ага, мамкин-бизнесмен, папкина-бизнесменша». Меня это не задевает, но я стараюсь от этого отходить. — Насколько Игорь Алексеевич погружен в то, чем вы занимаетесь? — Он подает идеи, очень горит тем, чтобы меня вдохновлять. Он в этот ресторан пришел: «А давайте мы вот это сделаем, а давайте для продвижения вот то». Ему интересно и приятно, что [у меня] получается. — Перед тем, как запускать «Сезоны» и Olio, вы показывали ему бизнес-план? — Конечно. — Кто составляет ваше окружение? — Моя команда, мои друзья, мы в очень хороших, теплых отношениях. В принципе, у меня так, пара подруг и все. Я не особо общительный человек. — Из Лондона, как вы уже сказали, привезли идею с японскими панкейками. Вы там, в Англии, были по делам или отдыхали? — Да, ездила просто так. — А у вас есть проекты за границей или в других регионах России? — Нет, только Екатеринбург. — Были мысли переехать? — Екатеринбург мне очень близок как город и мне интереснее делать лучше то место, где я живу.