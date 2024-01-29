Shot: участников Би-2 хотят задержать в России и завести дело

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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Участников «Би-2» требуют задержать по прилете в Россию и возбудить против них дело за поддержку терроризма Фото:

На участников группы «Би-2» хотят возбудить уголовное дело за поддержку терроризма и задержать их по приезде в Россию. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России».

«Ветераны России» заявили, что в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что солист группы Би-2 Лева (признан в РФ иноагентом) неоднократно делал заявления в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным канала, в ближайшее время музыкантов должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе.

Артистов задержали 25 января в Таиланде и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда артистов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания. Участники группы сообщили о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией.

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На участников группы «Би-2» хотят возбудить уголовное дело за поддержку терроризма и задержать их по приезде в Россию. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России». «Ветераны России» заявили, что в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что солист группы Би-2 Лева (признан в РФ иноагентом) неоднократно делал заявления в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным канала, в ближайшее время музыкантов должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Артистов задержали 25 января в Таиланде и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда артистов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания. Участники группы сообщили о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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