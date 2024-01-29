Shot: участников Би-2 хотят задержать в России и завести дело

29 января 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Участников «Би-2» требуют задержать по прилете в Россию и возбудить против них дело за поддержку терроризма Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На участников группы «Би-2» хотят возбудить уголовное дело за поддержку терроризма и задержать их по приезде в Россию. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России». «Ветераны России» заявили, что в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что солист группы Би-2 Лева (признан в РФ иноагентом) неоднократно делал заявления в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным канала, в ближайшее время музыкантов должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Артистов задержали 25 января в Таиланде и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда артистов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания. Участники группы сообщили о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На участников группы «Би-2» хотят возбудить уголовное дело за поддержку терроризма и задержать их по приезде в Россию. Такую инициативу объявило движение «Ветераны России». «Ветераны России» заявили, что в случае депортации рокеров на родину намерены обратиться в Генпрокуратуру и СК с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что солист группы Би-2 Лева (признан в РФ иноагентом) неоднократно делал заявления в поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным канала, в ближайшее время музыкантов должны депортировать из Таиланда в страны, паспорта которых они предъявляли на границе. Артистов задержали 25 января в Таиланде и заключили в камеру в полицейском участке из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами. Позже состоялся суд, который решил оштрафовать музыкантов группы «Би-2». Штраф был оплачен. Однако после суда артистов снова задержала миграционная полиция, и они были отправлены в центр задержания. Участники группы сообщили о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией.