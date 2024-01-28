Артисты «Би-2» озвучили три причины своего задержания

Артисты «Би-2» заявили, что их задержание связано с давлением извне

28 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Артисты Би-2 считают, что задержание в Таиланде связано с их творчеством Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Группа «Би-2» сообщила о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией. «Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывает, что не последнюю роль сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — сообщается в telegram-канале группы. Там добавили, что музыканты «Би-2» сейчас находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде и ожидают перевода в Бангкок для окончательного решения вопроса о своем пребывании в стране. Группа подчеркивает, что все их концерты проводятся с соблюдением местных законов. Концерты в Паттайе и Пхукете, которые недавно состоялись, были проведены официально с участием местных организаторов и с соблюдением всех требований безопасности, заключили музыканты. После концерта 25 января участников группы «Би-2» задержали из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами, передают « Дни.ру ». Они были оштрафованы в результате суда. Штраф был выплачен однако после этого их снова задержала миграционная полиция, и сейчас они находятся в центре задержания в настоящее время. На фото — Лева Би-2 (Егор Бортник) признан Минюстом иноагентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа «Би-2» сообщила о трех причинах своего задержания в Таиланде. Артисты утверждают, что арест был осуществлен в результате «давления извне», которое связано с их творчеством, взглядами и позицией. «Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывает, что не последнюю роль сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — сообщается в telegram-канале группы. Там добавили, что музыканты «Би-2» сейчас находятся в центре задержания миграционной полиции на острове Пхукет в Таиланде и ожидают перевода в Бангкок для окончательного решения вопроса о своем пребывании в стране. Группа подчеркивает, что все их концерты проводятся с соблюдением местных законов. Концерты в Паттайе и Пхукете, которые недавно состоялись, были проведены официально с участием местных организаторов и с соблюдением всех требований безопасности, заключили музыканты. После концерта 25 января участников группы «Би-2» задержали из-за некорректно оформленных документов, предоставленных организаторами, передают «Дни.ру». Они были оштрафованы в результате суда. Штраф был выплачен однако после этого их снова задержала миграционная полиция, и сейчас они находятся в центре задержания в настоящее время. На фото — Лева Би-2 (Егор Бортник) признан Минюстом иноагентом.