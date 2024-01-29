В Свердловской области стали меньше насиловать, грабить и убивать

МВД: в Свердловской области стало на 9,2% меньше убийств за 2023 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемка фильма про маньяка. Челябинск, убийство, пистолет, оружие
Свердловским правоохранителям удалось добиться снижения преступности Фото:

Свердловское управление МВД подвело итоги борьбы с преступностью за 2023 год. Информацию о количестве преступлений озвучили на заседании коллегии под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Данными с URA.RU поделился пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

«Сотрудникам полиции Среднего Урала удалось добиться снижения на 9,2% убийств — 208, на 5,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 601, на 12,8% изнасилований — 123, на 22,7% разбоев — 109, на 15,8% грабежей — 643, на 19,2% краж — 16080», — рассказал Горелых.

Он отметил, что на учет в прошлом году поставлено 49 686 «уголовно-наказуемых деяний», что на 4,1% меньше, чем в 2022-м. При этом Свердловская область занимает десятую строчку среди российских регионов по количеству криминальных эпизодов. На первом месте стоит Москва, потом Краснодарский край, следом идут Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Татарстан, Ростовская область, Башкирия и Красноярский край.

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Свердловское управление МВД подвело итоги борьбы с преступностью за 2023 год. Информацию о количестве преступлений озвучили на заседании коллегии под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Данными с URA.RU поделился пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. «Сотрудникам полиции Среднего Урала удалось добиться снижения на 9,2% убийств — 208, на 5,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 601, на 12,8% изнасилований — 123, на 22,7% разбоев — 109, на 15,8% грабежей — 643, на 19,2% краж — 16080», — рассказал Горелых. Он отметил, что на учет в прошлом году поставлено 49 686 «уголовно-наказуемых деяний», что на 4,1% меньше, чем в 2022-м. При этом Свердловская область занимает десятую строчку среди российских регионов по количеству криминальных эпизодов. На первом месте стоит Москва, потом Краснодарский край, следом идут Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Татарстан, Ростовская область, Башкирия и Красноярский край.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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