В Свердловской области стали меньше насиловать, грабить и убивать

МВД: в Свердловской области стало на 9,2% меньше убийств за 2023 год

29 января 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Свердловским правоохранителям удалось добиться снижения преступности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловское управление МВД подвело итоги борьбы с преступностью за 2023 год. Информацию о количестве преступлений озвучили на заседании коллегии под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Данными с URA.RU поделился пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. «Сотрудникам полиции Среднего Урала удалось добиться снижения на 9,2% убийств — 208, на 5,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 601, на 12,8% изнасилований — 123, на 22,7% разбоев — 109, на 15,8% грабежей — 643, на 19,2% краж — 16080», — рассказал Горелых. Он отметил, что на учет в прошлом году поставлено 49 686 «уголовно-наказуемых деяний», что на 4,1% меньше, чем в 2022-м. При этом Свердловская область занимает десятую строчку среди российских регионов по количеству криминальных эпизодов. На первом месте стоит Москва, потом Краснодарский край, следом идут Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Татарстан, Ростовская область, Башкирия и Красноярский край.

Свердловское управление МВД подвело итоги борьбы с преступностью за 2023 год. Информацию о количестве преступлений озвучили на заседании коллегии под председательством начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Данными с URA.RU поделился пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. «Сотрудникам полиции Среднего Урала удалось добиться снижения на 9,2% убийств — 208, на 5,8% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 601, на 12,8% изнасилований — 123, на 22,7% разбоев — 109, на 15,8% грабежей — 643, на 19,2% краж — 16080», — рассказал Горелых. Он отметил, что на учет в прошлом году поставлено 49 686 «уголовно-наказуемых деяний», что на 4,1% меньше, чем в 2022-м. При этом Свердловская область занимает десятую строчку среди российских регионов по количеству криминальных эпизодов. На первом месте стоит Москва, потом Краснодарский край, следом идут Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Татарстан, Ростовская область, Башкирия и Красноярский край.