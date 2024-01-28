Тюменские санатории вошли в десятку самых популярных в стране

29 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Тюменские санатории попали в рейтинг самых популярных в том числе и за счет термальных бассейнов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Данные об это опубликовали аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Девятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занялаТюменская область — 160 тысяч человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 22%. По этому параметру, регион расположился на втором месте в топ-10 по увеличению количества отдыхающих», — такие данные приводят аналитики. Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур. Первое место в рейтинге заняли курорты Краснодарского края. За год их успели посетить 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч туристов. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек.

Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Данные об это опубликовали аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Девятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занялаТюменская область — 160 тысяч человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 22%. По этому параметру, регион расположился на втором месте в топ-10 по увеличению количества отдыхающих», — такие данные приводят аналитики. Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур. Первое место в рейтинге заняли курорты Краснодарского края. За год их успели посетить 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч туристов. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек.