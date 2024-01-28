28 января 2024
27 января 2024

Тюменские санатории вошли в десятку самых популярных в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Тюменские санатории попали в рейтинг самых популярных в том числе и за счет термальных бассейнов Фото:

Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Данные об это опубликовали аналитики сервиса «Санатории-России.рф».

«Девятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занялаТюменская область — 160 тысяч человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 22%. По этому параметру, регион расположился на втором месте в топ-10 по увеличению количества отдыхающих», — такие данные приводят аналитики.

Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур.

Первое место в рейтинге заняли курорты Краснодарского края. За год их успели посетить 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч туристов. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек.

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Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с самыми популярными санаториями страны. За 2023 год курорты региона посетили 160 тысяч человек. Данные об это опубликовали аналитики сервиса «Санатории-России.рф». «Девятое место по количеству отдыхающих за 2023 год занялаТюменская область — 160 тысяч человек. В этом регионе был зафиксирован рост на 22%. По этому параметру, регион расположился на втором месте в топ-10 по увеличению количества отдыхающих», — такие данные приводят аналитики. Уточняется, что чаще всего отдыхающие выбирают санатории «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Они славятся своими термальными бассейнами широким спектром оздоровительных процедур. Первое место в рейтинге заняли курорты Краснодарского края. За год их успели посетить 1,2 миллиона человек. На втором месте расположился Ставропольский край — 826 тысяч туристов. Замыкают тройку лидеров здравницы республики Крым, в которых отдохнули полмиллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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