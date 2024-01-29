Вагнеровцев, подозреваемых в изнасиловании свердловчанки, привезли в суд

29 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Двум мужчинам изберут меру пресечения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, которые были в розыске по подозрению в изнасиловании девушки в Белоярском (Свердловская область), привезли в районный суд. Здесь им выберут меру пресечения, уточнили URA.RU в пресс-службе суда. «Материалы дела поступили. Однозначно, что сегодня [Калмыкову и Комарову] выберут меру пресечения», — рассказали в суде. При этом мужчинам вменяют статью о разбое, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 162 УК РФ), а не об изнасиловании, добавили в Свердловском областном суде. Ранее на насилие пожаловалась знакомая мужчин. Комаров и Калмыков были объявлены в розыск 26 января. Предположительно, силовики искали их по подозрению в насилии над девушкой. По неофициальной информации, они также украли у нее два сотовых телефона. Полицейские поймали их 28 января в Североуральске. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер». С фронта они вернулись в апреле 2023 года, сообщила агентству Алена Комарова, супруга одного из задержанных. Оба ранее были судимы.

Бойцов ЧВК «Вагнер» Ивана Комарова и Романа Калмыкова, которые были в розыске по подозрению в изнасиловании девушки в Белоярском (Свердловская область), привезли в районный суд. Здесь им выберут меру пресечения, уточнили URA.RU в пресс-службе суда. «Материалы дела поступили. Однозначно, что сегодня [Калмыкову и Комарову] выберут меру пресечения», — рассказали в суде. При этом мужчинам вменяют статью о разбое, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 162 УК РФ), а не об изнасиловании, добавили в Свердловском областном суде. Ранее на насилие пожаловалась знакомая мужчин. Комаров и Калмыков были объявлены в розыск 26 января. Предположительно, силовики искали их по подозрению в насилии над девушкой. По неофициальной информации, они также украли у нее два сотовых телефона. Полицейские поймали их 28 января в Североуральске. Мужчины участвовали в спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер». С фронта они вернулись в апреле 2023 года, сообщила агентству Алена Комарова, супруга одного из задержанных. Оба ранее были судимы.