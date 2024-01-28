28 января 2024
27 января 2024

Юный тюменец, страдающий от смертельной болезни, обратился к Басте

Мальчик из Тюмени просит репера Басту помочь ему с лечением смертельной болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Мальчик надеется, что известный артист ему поможет Фото:

Юный житель Тюмени Святослав Тропынин, страдающий от миодистрофии Дюшенна, попросил репера Басту (Василий Вакуленко) помочь ему со сбором средств на лечение. Видео с ребенком размещено в telegram-канале, где идет отчет о сборе денег. В настоящее время мальчик нуждается еще в 199,3 млн рублей.

«Василий Михайлович, привет. У меня есть к вам один вопросик ребром. Вас все время отмечают [в социальных сетях] люди, но вы, почему-то, им не отвечаете. Поэтому вот мой вопрос: вы мне поможете?» — говорит восьмилетний Святослав на видео.

В ролике ребенок готовит ребрышки, так как у Басты есть заведение, где подают это блюдо. А его шоу на YouTube называется «Вопрос ребром». Тюмень артист посетит в апреле, когда состоится его концерт.

Мальчик болен миодистрофией Дюшенна, при которой прогрессирует мышечная дистрофия. Другими словами, у человека буквально исчезают мышцы, что со временем приводит к инвалидной коляске, а затем — к смерти.

В настоящее время на лечение мальчика собрано уже 81,6 млн рублей. Необходимо еще 199 398 530 рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023.

Ранее URA.RU писало, что мальчика из Тюмени поддержали актеры сериала «Слово пацана». Первым о ребенке в своих соцсетях рассказал Лев Зулькарнаев («Зима»), а затем к нему присоединились и остальные звезды картины.

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Юный житель Тюмени Святослав Тропынин, страдающий от миодистрофии Дюшенна, попросил репера Басту (Василий Вакуленко) помочь ему со сбором средств на лечение. Видео с ребенком размещено в telegram-канале, где идет отчет о сборе денег. В настоящее время мальчик нуждается еще в 199,3 млн рублей. «Василий Михайлович, привет. У меня есть к вам один вопросик ребром. Вас все время отмечают [в социальных сетях] люди, но вы, почему-то, им не отвечаете. Поэтому вот мой вопрос: вы мне поможете?» — говорит восьмилетний Святослав на видео. В ролике ребенок готовит ребрышки, так как у Басты есть заведение, где подают это блюдо. А его шоу на YouTube называется «Вопрос ребром». Тюмень артист посетит в апреле, когда состоится его концерт. Мальчик болен миодистрофией Дюшенна, при которой прогрессирует мышечная дистрофия. Другими словами, у человека буквально исчезают мышцы, что со временем приводит к инвалидной коляске, а затем — к смерти. В настоящее время на лечение мальчика собрано уже 81,6 млн рублей. Необходимо еще 199 398 530 рублей. Подробности можно найти в telegram-канале saveslava2023. Ранее URA.RU писало, что мальчика из Тюмени поддержали актеры сериала «Слово пацана». Первым о ребенке в своих соцсетях рассказал Лев Зулькарнаев («Зима»), а затем к нему присоединились и остальные звезды картины.
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