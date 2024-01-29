Дорогая ипотека возродит в Челябинске рынок обмена жилья

«Дан-недвижимость»: в Челябинске дорогая ипотека способна возродить обмен жилья
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На рынке сложилась ситуация, способная привести к возобновлению практики обмена квартир Фото:

Дорогая ипотека на покупку вторичного жилья к лету может возродить в Челябинске рынок мены жилья. Такое мнение URA.RU озвучил гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный.

«Высокая ставка по ипотеке на вторичное жилье может спровоцировать возобновление обмена квартир с доплатой. Новостройки существенно выросли в цене и ставки кредитов для покупки вторичного жилья поднялись. Это знаменует начало новой эпохи, когда легче обменять квартиры, чем приобрести», — рассказал URA.RU Корытный.

В 2023 году разница цены квадратного метра в новостройках и вторичном жилье достигла 43%. Корытный уверен, что новые квартиры продолжат дорожать. Повышение цены стройматериалов поднимет стоимость новостроек на 10 — 15%. Это делает выгодным вложения во вторичное жилье, но при условии покупки за наличные деньги либо мены. Поскольку таких сделок на рынке меньшинство, эксперт спрогнозировал сокращение продаж на 30 — 40%.

Участник рынка поставил вопрос о том, насколько оправданны высокие темпы строительства в таких условиях. Корытный, как и вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков, призвал строить доходные дома.

Развитие формата расширит спрос на услугу управления недвижимостью. Инвесторам эксперт предложил рассмотреть вложение в активы некоторых городов, например, Миасса. Собеседник URA.RU отметил, что плотность города будет увеличиваться. Сочетание природных факторов и развития промышленности обеспечит ряду локаций рост стоимости недвижимости, включая частные дома.

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Дорогая ипотека на покупку вторичного жилья к лету может возродить в Челябинске рынок мены жилья. Такое мнение URA.RU озвучил гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный. «Высокая ставка по ипотеке на вторичное жилье может спровоцировать возобновление обмена квартир с доплатой. Новостройки существенно выросли в цене и ставки кредитов для покупки вторичного жилья поднялись. Это знаменует начало новой эпохи, когда легче обменять квартиры, чем приобрести», — рассказал URA.RU Корытный. В 2023 году разница цены квадратного метра в новостройках и вторичном жилье достигла 43%. Корытный уверен, что новые квартиры продолжат дорожать. Повышение цены стройматериалов поднимет стоимость новостроек на 10 — 15%. Это делает выгодным вложения во вторичное жилье, но при условии покупки за наличные деньги либо мены. Поскольку таких сделок на рынке меньшинство, эксперт спрогнозировал сокращение продаж на 30 — 40%. Участник рынка поставил вопрос о том, насколько оправданны высокие темпы строительства в таких условиях. Корытный, как и вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков, призвал строить доходные дома. Развитие формата расширит спрос на услугу управления недвижимостью. Инвесторам эксперт предложил рассмотреть вложение в активы некоторых городов, например, Миасса. Собеседник URA.RU отметил, что плотность города будет увеличиваться. Сочетание природных факторов и развития промышленности обеспечит ряду локаций рост стоимости недвижимости, включая частные дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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