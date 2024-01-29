Центральный окружной военный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиненного в оправдании терроризма после слов о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
В суд поддержать Ширшикова пришли близкие друзья. «Настрой боевой», — сказал пиарщик журналисту URA.RU перед заседанием. На нем он признался, что находится под подпиской о невыезде.
Свою вину Ширшиков не признает. «Но я не отрицаю, что сделал тот пост», — сказал он в суде. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Процесс был отложен — об этом попросил защитник пиарщика. «Мне нужно отлучиться по семейным обстоятельствам», — пояснил адвокат. Ходатайство было удовлетворено.
Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство постов, за которые его собираются судить. В них он высказывался о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский. Военкор находился в кафе на своем творческом вечере, когда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой.
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