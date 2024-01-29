ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Против Екатерины Мизулиной ввели санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкций. В него вошла директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, а также сама организация.

«В списки также входит российская Лига безопасного Интернета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Там добавили, что в список вошла ее председатель Екатерина Мизулина.

Отмечается, что лица, внесенные в список подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на данные лица распространяется запрет на въезд в ЕС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкций. В него вошла директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, а также сама организация. «В списки также входит российская Лига безопасного Интернета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Там добавили, что в список вошла ее председатель Екатерина Мизулина. Отмечается, что лица, внесенные в список подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на данные лица распространяется запрет на въезд в ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...