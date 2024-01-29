В мире Европа ЕС ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета 29 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 + Против Екатерины Мизулиной ввели санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкций. В него вошла директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, а также сама организация. «В списки также входит российская Лига безопасного Интернета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Там добавили, что в список вошла ее председатель Екатерина Мизулина. Отмечается, что лица, внесенные в список подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на данные лица распространяется запрет на въезд в ЕС. Евросоюз опубликовал список новых антироссийских санкций. В него вошла директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, а также сама организация. «В списки также входит российская Лига безопасного Интернета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Там добавили, что в список вошла ее председатель Екатерина Мизулина. Отмечается, что лица, внесенные в список подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на данные лица распространяется запрет на въезд в ЕС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям