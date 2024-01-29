ЕС продлил санкции против РФ, введенные в 2014 году

29 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные с 2014 года, еще на шесть месяцев. Об этом сообщили на сайте совета Европы. «Сегодня Совет продлил еще на 6 месяцев свои ограничительные меры против РФ до 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Евросоюза. Отмечается, что эти санкции были впервые введены в 2014 году, а также расширены в феврале 2022. В 2014 году власти США и ЕС ввели санкции против России. Последний раз они продлевались в июле 2023 года, они действуют до 31 января. Американский профессор прикладной экономики Стив Ханке 8 июня заявил, что Евросоюз и США понесут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций. По его словам, издержки России от санкций «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, передает «Национальная служба новостей». 21 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны.

Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные с 2014 года, еще на шесть месяцев. Об этом сообщили на сайте совета Европы. «Сегодня Совет продлил еще на 6 месяцев свои ограничительные меры против РФ до 31 июля 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза. Отмечается, что эти санкции были впервые введены в 2014 году, а также расширены в феврале 2022. В 2014 году власти США и ЕС ввели санкции против России. Последний раз они продлевались в июле 2023 года, они действуют до 31 января. Американский профессор прикладной экономики Стив Ханке 8 июня заявил, что Евросоюз и США понесут «ошеломляющие» потери от антироссийских санкций. По его словам, издержки России от санкций «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, передает «Национальная служба новостей». 21 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом стимулируют развитие страны.