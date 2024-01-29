Туристический сбор принес в бюджет Пермского края 1,4 млн рублей

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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, туризм пермский край, колчимский камень, помяненный камень, пеший поход
Любители природы должны заплатить по 100 рублей за помещение ООПТ Фото:

Туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, заплатили в бюджет Пермского края за пять месяцев 1,4 млн рублей. Эта сумма была озвучена на встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с региональным министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрием Белановичем.

«Впервые с июля 2023 года на территории края введена плата за посещение трех ООПТ: природного парка „Пермский“, охраняемого ландшафта „Колчимский (Помяненный) камень“, охраняемого ландшафта „Полюд (Полюдов камень)“. Всего за пять месяцев реализации пилотного проекта в бюджет поступило 1,4 млн руб. от 1 400 сознательных туристов и гостей края», — говорится на сайте правительства региона. Деньги, как утверждается в сообщении, направляются на благоустройство, охрану и развитие природных ландшафтов.

Туристический сбор составляет в Пермском крае 100 рублей. От него освобождены жители близлежащих территорий, участник СВО и ряд других категорий. Активисты «Народного фронта» ранее призывали власти раскрыть данные о расходовании собранных денег.

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Туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, заплатили в бюджет Пермского края за пять месяцев 1,4 млн рублей. Эта сумма была озвучена на встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с региональным министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрием Белановичем. «Впервые с июля 2023 года на территории края введена плата за посещение трех ООПТ: природного парка „Пермский“, охраняемого ландшафта „Колчимский (Помяненный) камень“, охраняемого ландшафта „Полюд (Полюдов камень)“. Всего за пять месяцев реализации пилотного проекта в бюджет поступило 1,4 млн руб. от 1 400 сознательных туристов и гостей края», — говорится на сайте правительства региона. Деньги, как утверждается в сообщении, направляются на благоустройство, охрану и развитие природных ландшафтов. Туристический сбор составляет в Пермском крае 100 рублей. От него освобождены жители близлежащих территорий, участник СВО и ряд других категорий. Активисты «Народного фронта» ранее призывали власти раскрыть данные о расходовании собранных денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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