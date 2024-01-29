Туристический сбор принес в бюджет Пермского края 1,4 млн рублей

Любители природы должны заплатить по 100 рублей за помещение ООПТ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Туристы, посещающие особо охраняемые природные территории, заплатили в бюджет Пермского края за пять месяцев 1,4 млн рублей. Эта сумма была озвучена на встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с региональным министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрием Белановичем.

«Впервые с июля 2023 года на территории края введена плата за посещение трех ООПТ: природного парка „Пермский“, охраняемого ландшафта „Колчимский (Помяненный) камень“, охраняемого ландшафта „Полюд (Полюдов камень)“. Всего за пять месяцев реализации пилотного проекта в бюджет поступило 1,4 млн руб. от 1 400 сознательных туристов и гостей края», — говорится на сайте правительства региона. Деньги, как утверждается в сообщении, направляются на благоустройство, охрану и развитие природных ландшафтов.

Туристический сбор составляет в Пермском крае 100 рублей. От него освобождены жители близлежащих территорий, участник СВО и ряд других категорий. Активисты «Народного фронта» ранее призывали власти раскрыть данные о расходовании собранных денег.