Вагнеровцев, объявленных в розыск из-за изнасилования свердловчанки, закрыли в СИЗО

Бойцов ЧВК «Вагнер», напавших на свердловчанку, отправили под стражу

29 января 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Мужчин задержали 28 января (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вагнеровцев Романа Калмыкова и Ивана Комарова, которых искали по подозрению в изнасиловании девушки в Белоярском (Свердловская область), отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В СИЗО они проведут по 26 марта. Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчинам, по данным облсуда, пока вменяют только разбой, совершенный группой лиц. Ранее на насилие пожаловалась их знакомая. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. По предварительной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее два телефона. Полицейские задержали их 28 января. В апреле 2023 года Калмыков и Комаров (оба ранее были судимы) вернулись из зоны спецоперации РФ на Украине. Туда они отправились в составе ЧВК «Вагнер». Супруга Комарова Алена считает, что ее мужа оклеветали.

Вагнеровцев Романа Калмыкова и Ивана Комарова, которых искали по подозрению в изнасиловании девушки в Белоярском (Свердловская область), отправили под стражу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В СИЗО они проведут по 26 марта. Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчинам, по данным облсуда, пока вменяют только разбой, совершенный группой лиц. Ранее на насилие пожаловалась их знакомая. Под подозрения силовиков мужчины попали 26 января. По предварительной версии, они изнасиловали девушку и украли у нее два телефона. Полицейские задержали их 28 января. В апреле 2023 года Калмыков и Комаров (оба ранее были судимы) вернулись из зоны спецоперации РФ на Украине. Туда они отправились в составе ЧВК «Вагнер». Супруга Комарова Алена считает, что ее мужа оклеветали.