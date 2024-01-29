Путин: РФ и Беларусь будут работать над равной и неделимой безопасностью

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
РФ и Беларусь подготовили совместную программу в области внешней политики до 2026 года Фото:

Программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики до 2026 года предусматривает совместную работу России и Беларуси для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Об этом завил президент РФ Владимир Путин.

«В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал Путин. Заявление прозвучало на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.

Российский лидер уточнил, что программа Союзного государства в области внешней политики «послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации» в международных делах. «Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного вешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене и неизменно оказывает друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку», — подчеркнул Путин.

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Программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики до 2026 года предусматривает совместную работу России и Беларуси для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Об этом завил президент РФ Владимир Путин. «В интересах формирования по-настоящему многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства, обеспечения равной и неделимой безопасности мы будем работать совместно», — сказал Путин. Заявление прозвучало на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси. Российский лидер уточнил, что программа Союзного государства в области внешней политики «послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации» в международных делах. «Важно, что Россия и Беларусь в условиях беспрецедентного вешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене и неизменно оказывает друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку», — подчеркнул Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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