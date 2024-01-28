Лукашенко заявил о необходимости «шлифануть» повестку вместе с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств.
«Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы.
Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств. «Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы. Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.