Лукашенко заявил о необходимости «шлифануть» повестку вместе с Путиным

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным различные вопросы Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств.

«Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы.

Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств. «Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы. Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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