Лукашенко заявил о необходимости «шлифануть» повестку вместе с Путиным

28 января 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным различные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств. «Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы. Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил радость от приезда в Россию на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что «шлифануть повестку» является святым делом лидеров двух государств. «Шлифануть повестку — наше с вами святое дело. Я очень рад и доволен нашей встречей», — передает слова Лукашенко официальный сайт Кремля. Он добавил, что всегда готов приехать в любое место в России, чтобы посмотреть и обсудить различные вопросы. Лукашенко и Путин 27 января открыли мемориал в память о жертвах нацистского геноцида во время Великой Отечественной войны. Мемориал включает скульптуру матери, обнимающей детей, и 150 скульптур, созданных по реальным образам. Также лидеры двух государств открыли новый зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике.