Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Лукашенко: обсудили с Путиным вопросы ВПК

28 января 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко отметил заботливое отношение России к Беларуси Фото: Официальное интернет-представительство Президента России На встрече с президентом России Владимиром Путиным были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко. «Сегодня мы с Путиным обсудили вопросы военно-промышленного характера. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться с учетом этого горького опыта СВО», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что также было отмечено сотрудничество двух стран в Арктике. Лукашенко выразил удовлетворение от возможностей, предоставленных Россией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Он также выразил благодарность за отношение к Беларуси и убежденность, что ни одна страна не может предоставить такие возможности как Россия. Лукашенко выразил радость от встречи с Путиным в России. Он также выразил готовность приезжать в различные российские регионы для обсуждения вопросов. Среди прочего, Путин и Лукашенко вместе приняли участие в открытии зимовочного комплекса на станции «Восток», передает Pravda.Ru.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко. «Сегодня мы с Путиным обсудили вопросы военно-промышленного характера. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться с учетом этого горького опыта СВО», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что также было отмечено сотрудничество двух стран в Арктике. Лукашенко выразил удовлетворение от возможностей, предоставленных Россией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Он также выразил благодарность за отношение к Беларуси и убежденность, что ни одна страна не может предоставить такие возможности как Россия. Лукашенко выразил радость от встречи с Путиным в России. Он также выразил готовность приезжать в различные российские регионы для обсуждения вопросов. Среди прочего, Путин и Лукашенко вместе приняли участие в открытии зимовочного комплекса на станции «Восток», передает Pravda.Ru.