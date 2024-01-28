Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Лукашенко: обсудили с Путиным вопросы ВПК
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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко отметил заботливое отношение России к Беларуси Фото:

На встрече с президентом России Владимиром Путиным были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Сегодня мы с Путиным обсудили вопросы военно-промышленного характера. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться с учетом этого горького опыта СВО», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что также было отмечено сотрудничество двух стран в Арктике.

Лукашенко выразил удовлетворение от возможностей, предоставленных Россией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Он также выразил благодарность за отношение к Беларуси и убежденность, что ни одна страна не может предоставить такие возможности как Россия.

Лукашенко выразил радость от встречи с Путиным в России. Он также выразил готовность приезжать в различные российские регионы для обсуждения вопросов. Среди прочего, Путин и Лукашенко вместе приняли участие в открытии зимовочного комплекса на станции «Восток», передает Pravda.Ru.

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным были затронуты вопросы военно-промышленного комплекса, а также сотрудничество в Арктике. Об этом рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко. «Сегодня мы с Путиным обсудили вопросы военно-промышленного характера. Мы ничего не прячем, мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться с учетом этого горького опыта СВО», — передает слова Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что также было отмечено сотрудничество двух стран в Арктике. Лукашенко выразил удовлетворение от возможностей, предоставленных Россией, и призвал к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Он также выразил благодарность за отношение к Беларуси и убежденность, что ни одна страна не может предоставить такие возможности как Россия. Лукашенко выразил радость от встречи с Путиным в России. Он также выразил готовность приезжать в различные российские регионы для обсуждения вопросов. Среди прочего, Путин и Лукашенко вместе приняли участие в открытии зимовочного комплекса на станции «Восток», передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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