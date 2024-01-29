Первый магазин уральской сети «Жизньмарт» открылся в Дубае. Фото

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
Екатеринбургский предприниматель пожаловался на сложности бизнеса в Дубае Фото:

Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае. Информацией поделился хозяин компании в своем telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко».

«Ребят, наверное, уже пора сказать — мы открылись в Дубае. Но это, блин, прямо тяжелое открытие, честно скажу», — говорится в сообщении Зайченко.

Также предприниматель отметил, что из-за сложного открытия магазин «Жизньмарт» в Дубае пока что работает в техническом режиме. Также Иван Зайченко является владельцем сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто». В марте 2023 года был открыт 100-й магазин «Жизньмарт». В марте 2023 года сеть закрепилась в девяти городах России, открыв 100-й магазин «Жизньмарт».

Владелец «Жизньмарт» показал, как выглядит первый магазин в Дубае
Владелец «Жизньмарт» показал, как выглядит первый магазин в Дубае
Фото:

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Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае. Информацией поделился хозяин компании в своем telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко». «Ребят, наверное, уже пора сказать — мы открылись в Дубае. Но это, блин, прямо тяжелое открытие, честно скажу», — говорится в сообщении Зайченко. Также предприниматель отметил, что из-за сложного открытия магазин «Жизньмарт» в Дубае пока что работает в техническом режиме. Также Иван Зайченко является владельцем сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто». В марте 2023 года был открыт 100-й магазин «Жизньмарт». В марте 2023 года сеть закрепилась в девяти городах России, открыв 100-й магазин «Жизньмарт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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