Первый магазин уральской сети «Жизньмарт» открылся в Дубае. Фото

29 января 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский предприниматель пожаловался на сложности бизнеса в Дубае Фото: Размик Закарян © URA.RU Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае. Информацией поделился хозяин компании в своем telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко». «Ребят, наверное, уже пора сказать — мы открылись в Дубае. Но это, блин, прямо тяжелое открытие, честно скажу», — говорится в сообщении Зайченко. Также предприниматель отметил, что из-за сложного открытия магазин «Жизньмарт» в Дубае пока что работает в техническом режиме. Также Иван Зайченко является владельцем сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто». В марте 2023 года был открыт 100-й магазин «Жизньмарт». В марте 2023 года сеть закрепилась в девяти городах России, открыв 100-й магазин «Жизньмарт». Владелец «Жизньмарт» показал, как выглядит первый магазин в Дубае Фото: telegram-канал «Всякие мысли, Иван Зайченко»

Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае. Информацией поделился хозяин компании в своем telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко». «Ребят, наверное, уже пора сказать — мы открылись в Дубае. Но это, блин, прямо тяжелое открытие, честно скажу», — говорится в сообщении Зайченко. Также предприниматель отметил, что из-за сложного открытия магазин «Жизньмарт» в Дубае пока что работает в техническом режиме. Также Иван Зайченко является владельцем сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто». В марте 2023 года был открыт 100-й магазин «Жизньмарт». В марте 2023 года сеть закрепилась в девяти городах России, открыв 100-й магазин «Жизньмарт».