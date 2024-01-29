Первый магазин уральской сети здорового питания «Жизньмарт» открылся в Дубае. Информацией поделился хозяин компании в своем telegram-канале «Всякие мысли, Иван Зайченко».
«Ребят, наверное, уже пора сказать — мы открылись в Дубае. Но это, блин, прямо тяжелое открытие, честно скажу», — говорится в сообщении Зайченко.
Также предприниматель отметил, что из-за сложного открытия магазин «Жизньмарт» в Дубае пока что работает в техническом режиме. Также Иван Зайченко является владельцем сети ресторанов «Сушкофф» и «Дель Песто». В марте 2023 года был открыт 100-й магазин «Жизньмарт». В марте 2023 года сеть закрепилась в девяти городах России, открыв 100-й магазин «Жизньмарт».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.