В Перми рядом с кладбищем продают эксклюзивную усадьбу за 85 млн рублей. Фото

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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты, интерьер
В одном из домов усадьбы сделан ремонт Фото:

В одном из микрорайонов Перми выставили на продажу усадьбу, на территории которой находятся два кирпичных коттеджа. Участок с домами расположен недалеко от кладбища. Объект оценивают в 85 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Эксклюзив. Продается усадьба для большой, дружной семьи в экологически чистом районе Перми. Двa киpпичныx кoттеджа рacпoлaгаются на учacтке ИЖС 15 соток. Участок граничит с лесным массивом», — сказано в объявлении.

Продавец уточняет, что в обоих коттеджах установлены бассейны с саунами и джакузи. В одном из домов бассейн расположен на открытой террасе, а воду в нем можно подогреть до +38 градусов. Также коттеджи отличаются тем, что в одном выполнен ремонт, а в другом — нет. Объект можно переделать под оздоровительный комплекс или базу отдыха, добавляет продавец.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми годами не могут продать элитную усадьбу от итальянского архитектора. Ее стоимость с 2021 года не изменилась. Объект оценивают в 80 млн рублей.

На территории усадьбы стоят два кирпичных дома
На территории усадьбы стоят два кирпичных дома
В каждом доме есть бассейны с саунами и джакузи
В каждом доме есть бассейны с саунами и джакузи

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В одном из микрорайонов Перми выставили на продажу усадьбу, на территории которой находятся два кирпичных коттеджа. Участок с домами расположен недалеко от кладбища. Объект оценивают в 85 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Эксклюзив. Продается усадьба для большой, дружной семьи в экологически чистом районе Перми. Двa киpпичныx кoттеджа рacпoлaгаются на учacтке ИЖС 15 соток. Участок граничит с лесным массивом», — сказано в объявлении. Продавец уточняет, что в обоих коттеджах установлены бассейны с саунами и джакузи. В одном из домов бассейн расположен на открытой террасе, а воду в нем можно подогреть до +38 градусов. Также коттеджи отличаются тем, что в одном выполнен ремонт, а в другом — нет. Объект можно переделать под оздоровительный комплекс или базу отдыха, добавляет продавец. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми годами не могут продать элитную усадьбу от итальянского архитектора. Ее стоимость с 2021 года не изменилась. Объект оценивают в 80 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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