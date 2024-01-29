В одном из домов усадьбы сделан ремонт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В одном из микрорайонов Перми выставили на продажу усадьбу, на территории которой находятся два кирпичных коттеджа. Участок с домами расположен недалеко от кладбища. Объект оценивают в 85 млн рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Эксклюзив. Продается усадьба для большой, дружной семьи в экологически чистом районе Перми. Двa киpпичныx кoттеджа рacпoлaгаются на учacтке ИЖС 15 соток. Участок граничит с лесным массивом», — сказано в объявлении.

Продавец уточняет, что в обоих коттеджах установлены бассейны с саунами и джакузи. В одном из домов бассейн расположен на открытой террасе, а воду в нем можно подогреть до +38 градусов. Также коттеджи отличаются тем, что в одном выполнен ремонт, а в другом — нет. Объект можно переделать под оздоровительный комплекс или базу отдыха, добавляет продавец.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми годами не могут продать элитную усадьбу от итальянского архитектора. Ее стоимость с 2021 года не изменилась. Объект оценивают в 80 млн рублей.

На территории усадьбы стоят два кирпичных дома Фото с сайта «Авито», avito.ru