22 января 2024

В Перми годами не могут продать элитную усадьбу от итальянского архитектора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Усадьба Харитонова-Расторгуева. Екатеринбург
За годы продажи цена дома не изменилась Фото:

В Перми у владельцев усадьбы, расположенной в элитном коттеджном поселке, возникли проблемы с ее продажей. Дом, дизайн которого разрабатывал итальянский архитектор, не могут продать на протяжении трех лет. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» с 2021 года.

«Роскошная усадьба в элитном поселке Серебряный бор. Совершенно новый дом с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. Стоимость — 80 млн рублей», — сказано в объявлении.

За годы продажи цена дома не изменилась. Также ничего не поменялось внутри дома. Он по-прежнему продается без отделки. Внутри предусмотрены помещения для персонала, кинотеатр, котельная, есть зона СПА с бассейном. Для автомобилей владельца предусмотрен гараж на два места.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми элитные дома не могут продать на протяжении нескольких лет. Стоимость таких коттеджей начинается от 95 млн рублей.

Внутри дом продается без отделки
Внутри дом продается без отделки
Площадь дома — 1060 квадратных метров
Площадь дома — 1060 квадратных метров

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В Перми у владельцев усадьбы, расположенной в элитном коттеджном поселке, возникли проблемы с ее продажей. Дом, дизайн которого разрабатывал итальянский архитектор, не могут продать на протяжении трех лет. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» с 2021 года. «Роскошная усадьба в элитном поселке Серебряный бор. Совершенно новый дом с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. Стоимость — 80 млн рублей», — сказано в объявлении. За годы продажи цена дома не изменилась. Также ничего не поменялось внутри дома. Он по-прежнему продается без отделки. Внутри предусмотрены помещения для персонала, кинотеатр, котельная, есть зона СПА с бассейном. Для автомобилей владельца предусмотрен гараж на два места. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми элитные дома не могут продать на протяжении нескольких лет. Стоимость таких коттеджей начинается от 95 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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