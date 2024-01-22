Экономика Недвижимость В Перми годами не могут продать элитную усадьбу от итальянского архитектора. Фото 23 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + За годы продажи цена дома не изменилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми у владельцев усадьбы, расположенной в элитном коттеджном поселке, возникли проблемы с ее продажей. Дом, дизайн которого разрабатывал итальянский архитектор, не могут продать на протяжении трех лет. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» с 2021 года. «Роскошная усадьба в элитном поселке Серебряный бор. Совершенно новый дом с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. Стоимость — 80 млн рублей», — сказано в объявлении. За годы продажи цена дома не изменилась. Также ничего не поменялось внутри дома. Он по-прежнему продается без отделки. Внутри предусмотрены помещения для персонала, кинотеатр, котельная, есть зона СПА с бассейном. Для автомобилей владельца предусмотрен гараж на два места. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми элитные дома не могут продать на протяжении нескольких лет. Стоимость таких коттеджей начинается от 95 млн рублей. Внутри дом продается без отделки Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/ Площадь дома — 1060 квадратных метров Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/ В Перми у владельцев усадьбы, расположенной в элитном коттеджном поселке, возникли проблемы с ее продажей. Дом, дизайн которого разрабатывал итальянский архитектор, не могут продать на протяжении трех лет. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» с 2021 года. «Роскошная усадьба в элитном поселке Серебряный бор. Совершенно новый дом с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. Стоимость — 80 млн рублей», — сказано в объявлении. За годы продажи цена дома не изменилась. Также ничего не поменялось внутри дома. Он по-прежнему продается без отделки. Внутри предусмотрены помещения для персонала, кинотеатр, котельная, есть зона СПА с бассейном. Для автомобилей владельца предусмотрен гараж на два места. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми элитные дома не могут продать на протяжении нескольких лет. Стоимость таких коттеджей начинается от 95 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям