В Перми у владельцев усадьбы, расположенной в элитном коттеджном поселке, возникли проблемы с ее продажей. Дом, дизайн которого разрабатывал итальянский архитектор, не могут продать на протяжении трех лет. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» с 2021 года.
«Роскошная усадьба в элитном поселке Серебряный бор. Совершенно новый дом с роскошным экстерьером, созданным итальянским архитектором и до мельчайших деталей продуманной планировкой. Стоимость — 80 млн рублей», — сказано в объявлении.
За годы продажи цена дома не изменилась. Также ничего не поменялось внутри дома. Он по-прежнему продается без отделки. Внутри предусмотрены помещения для персонала, кинотеатр, котельная, есть зона СПА с бассейном. Для автомобилей владельца предусмотрен гараж на два места.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми элитные дома не могут продать на протяжении нескольких лет. Стоимость таких коттеджей начинается от 95 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.