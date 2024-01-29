Администрация Байдена пообещала отомстить Ирану за смерть военных США

Белый дом пообещал ответить на атаку по американской базе в Иордании
США ответят на атаку против американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме.
«США ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Будет выбраны время и способ для этого», — сообщили в администрации президента Джо Байдена. При этом в Вашингтон подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Американская военная база на севере Иордании была атакована беспилотников. Погибли трое военнослужащих США, пострадали 25 человек. Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки
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