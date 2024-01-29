Администрация Байдена пообещала отомстить Ирану за смерть военных США

29 января 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Белый дом пообещал ответить на атаку по американской базе в Иордании Фото: Official White House / Erin Scott США ответят на атаку против американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме. «США ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Будет выбраны время и способ для этого», — сообщили в администрации президента Джо Байдена. При этом в Вашингтон подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Американская военная база на севере Иордании была атакована беспилотников. Погибли трое военнослужащих США, пострадали 25 человек. Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки

США ответят на атаку против американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Белом доме. «США ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Будет выбраны время и способ для этого», — сообщили в администрации президента Джо Байдена. При этом в Вашингтон подчеркнули, что не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Американская военная база на севере Иордании была атакована беспилотников. Погибли трое военнослужащих США, пострадали 25 человек. Байден возложил ответственность на лояльные Ирану группировки