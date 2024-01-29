Пумпянский соберет элиту в новых кампусах УрФУ для разговора на больную тему

Годовое собрание Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области состоится 29 февраля. Местом съезда выбрана площадка УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, а темой встречи, которую традиционно посетят губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин — кадровый дефицит, рассказали URA.RU в пресс-службе СОСПП.
«Встреча пройдет 29 февраля в общественном центре УрФУ. Главная тема, она же самая волнующая — кадры», — анонсировал собеседник.
В 2023 году бизнес-элиту вывозили на «Ласточках» в Нижний Тагил, годовое собрание проходило в доме культуры Нижнетагильского металлургического комбината (входит в ЕВРАЗ). Точно так же главной темой дискуссии был кадровый голод на предприятиях. Куйвашев тогда озвучивал, что на заводах не хватает 15 тысяч человек.
А президент СОСПП Дмитрий Пумпянский (возглавляет также попсовет УрФУ) делал акцент на том, что у бизнеса в Свердловской области выстроен конструктивный диалог с властями. «Многие рекомендации Союза по развитию экономики региона были поддержаны благодаря нашему многолетнему сотрудничеству», — отмечал бизнесмен со сцены.
Общественный центр УрФУ открыли в Новокольцовском летом 2023 года. К Международному фестивалю университетского спорта — вынужденный аналог Универсиады — здесь строили кампус мирового уровня. Общественный центр — это несколько аудиторий, актовый зал, столовая на 600 мест, компьютерные классы.
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