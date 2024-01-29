Shot: задержан владелец компании, владеющей брендом масла «Олейна»

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
В Москве полиция задержала Карена Ванецяна Фото:

В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна» Карена Ванецяна. В Армении на него возбуждено дело за отмывание денег.

«Полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», в 2023 году он был объявлен в розыск.

Год назад Карен Ванецян приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge — производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка длилась с сентября 2022 по февраль 2023 года.

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В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна» Карена Ванецяна. В Армении на него возбуждено дело за отмывание денег. «Полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», в 2023 году он был объявлен в розыск. Год назад Карен Ванецян приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge — производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка длилась с сентября 2022 по февраль 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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