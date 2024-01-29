Происшествия Криминал Shot: задержан владелец компании, владеющей брендом масла «Олейна» 29 января 2024 в 18:09 Размер текста - 17 + В Москве полиция задержала Карена Ванецяна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна» Карена Ванецяна. В Армении на него возбуждено дело за отмывание денег. «Полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», в 2023 году он был объявлен в розыск. Год назад Карен Ванецян приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge — производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка длилась с сентября 2022 по февраль 2023 года. В Москве задержали миллиардера, владельца крупнейшей в РФ компании по производству масла, владеющей брендами Ideal и «Олейна» Карена Ванецяна. В Армении на него возбуждено дело за отмывание денег. «Полиция Москвы задержала на Новом Арбате 55-летнего гражданина Армении и Швейцарии Карена Ванецяна», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что в 2018 году прокуратура Армении возбудила против него дело по статье «Отмывание денег с использованием должностных полномочий», в 2023 году он был объявлен в розыск. Год назад Карен Ванецян приобрел российский бизнес американского агротрейдера Bunge — производителя масла под брендами Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сделка длилась с сентября 2022 по февраль 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям