В Челябинске упал спрос и снизилось число предложений на рынке аренды квартир

Цены на съемное жилье растут из-за повышения стоимости квартир на новостройки и «вторичку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим на 32% выросли цены на съемное жилье. Средняя стоимость долгосрочной аренды составила 25 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За четвертый квартал 2023 года в сравнении с предыдущим предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Челябинске сократилось на 7%, спрос на аренду снизился на 11%, а средняя ставка найма выросла на 32%», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, за последние три месяца 2023 года цены на аренду квартир в среднем по России выросли на 15%, стоимость долгосрочной аренды выросла почти везде. По сравнению с третьим кварталом 2023 года аренда жилья подорожала в Волгограде (+39%), Перми (+35%), Челябинске (+32%) и других городах. В Москве рост составил 20%. И только в Севастополе ставка за три месяца не изменилась.

И напротив, за последние три месяца 2023 года спрос на аренду квартир снизился в большинстве городов. В Ставрополе — на 30%, в Воронеже и Тюмени — на 24%, в Брянске — на 21%, в Саратове и Самаре — на 18%. Чаще интересоваться жильем стали только в Сочи (+80%), Москве (+19%), Симферополе (+8%) и Санкт-Петербурге (+7%).

Как объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в России из четырех городов, показавших по итогам IV квартала положительную динамику по спросу, три уверенно занимают верхние строчки по стоимости квадратного метра на рынках первичной и вторичной недвижимости. Поэтому в них снимать квартиру намного выгоднее, чем приобретать ее в собственность.

Посмотрев на условия по кредитам, сумму переплат и размер ежемесячного платежа, люди, наверняка, чаще выбирают аренду квартиры вместо покупки собственной в ипотеку. Из-за этого сокращается предложение, а средние цены на аренду растут, поскольку доступные по цене объекты снимают быстрее.

В сравнении с третьим кварталом спрос на аренду снизился на 11%, а средняя ставка найма повысилась на 32% Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимости»