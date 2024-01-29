Гранты губернатора Шумкова получат 100 курганских педагогов

В Курганской области определили 100 победителей конкурса на предоставление гранта губернатора молодым педагогам. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.
«На днях подвели итоги грантового конкурса для молодых педагогов. Всего определены 100 победителей, которые в течение года ежемесячно будут получать от нас доплату. В итоге общая сумма выплаты каждому педагогу составит 180 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята!» — написал губернатор.
Также гранты губернатора получат 100 лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области. Они в течение года ежемесячно будут получать доплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
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