Гранты губернатора Шумкова получат 100 курганских педагогов

29 января 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Педагоги, получившие грант губернатора Вадима Шумкова, будут получать доплату ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области определили 100 победителей конкурса на предоставление гранта губернатора молодым педагогам. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «На днях подвели итоги грантового конкурса для молодых педагогов. Всего определены 100 победителей, которые в течение года ежемесячно будут получать от нас доплату. В итоге общая сумма выплаты каждому педагогу составит 180 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята!» — написал губернатор. Также гранты губернатора получат 100 лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области. Они в течение года ежемесячно будут получать доплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В Курганской области определили 100 победителей конкурса на предоставление гранта губернатора молодым педагогам. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «На днях подвели итоги грантового конкурса для молодых педагогов. Всего определены 100 победителей, которые в течение года ежемесячно будут получать от нас доплату. В итоге общая сумма выплаты каждому педагогу составит 180 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята!» — написал губернатор. Также гранты губернатора получат 100 лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области. Они в течение года ежемесячно будут получать доплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей.