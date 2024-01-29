Гранты губернатора Шумкова получат 100 курганских педагогов

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , шумков вадим
Педагоги, получившие грант губернатора Вадима Шумкова, будут получать доплату ежемесячно Фото:

В Курганской области определили 100 победителей конкурса на предоставление гранта губернатора молодым педагогам. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«На днях подвели итоги грантового конкурса для молодых педагогов. Всего определены 100 победителей, которые в течение года ежемесячно будут получать от нас доплату. В итоге общая сумма выплаты каждому педагогу составит 180 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята!» — написал губернатор.

Также гранты губернатора получат 100 лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области. Они в течение года ежемесячно будут получать доплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

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В Курганской области определили 100 победителей конкурса на предоставление гранта губернатора молодым педагогам. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «На днях подвели итоги грантового конкурса для молодых педагогов. Всего определены 100 победителей, которые в течение года ежемесячно будут получать от нас доплату. В итоге общая сумма выплаты каждому педагогу составит 180 тысяч рублей. Спасибо вам, ребята!» — написал губернатор. Также гранты губернатора получат 100 лучших молодых специалистов медучреждений Курганской области. Они в течение года ежемесячно будут получать доплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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