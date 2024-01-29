В Тюмени выросли цены на аренду квартир

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Осмотр нового здания центра современной драматургии. Екатеринбург, дверь, ключ
По данным аналитиков, цены на аренду выросли на 14% Фото:

В Тюмени спрос на аренду квартир упал на 24%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Однако исследователи отмечают рост цен на съем жилья.

«За последние три месяца 2023 года спрос на аренду квартир снизился в 29 из 33 городов, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“. В Ставрополе — на 30%, в Воронеже и Тюмени — на 24%. <> Цены на аренду квартир за последние три месяца 2023 года в среднем по России выросли на 15% — снять жилье стало дороже в 32 из 33 городов исследования», — сообщили в «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков, цены на аренду выросли на 14%. Снять жилье в Тюмени обойдется примерно в 25 тысяч рублей за месяц.

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В Тюмени спрос на аренду квартир упал на 24%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Однако исследователи отмечают рост цен на съем жилья. «За последние три месяца 2023 года спрос на аренду квартир снизился в 29 из 33 городов, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“. В Ставрополе — на 30%, в Воронеже и Тюмени — на 24%. <> Цены на аренду квартир за последние три месяца 2023 года в среднем по России выросли на 15% — снять жилье стало дороже в 32 из 33 городов исследования», — сообщили в «Авито Недвижимость». По данным аналитиков, цены на аренду выросли на 14%. Снять жилье в Тюмени обойдется примерно в 25 тысяч рублей за месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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