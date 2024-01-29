В Тюмени выросли цены на аренду квартир

По данным аналитиков, цены на аренду выросли на 14% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени спрос на аренду квартир упал на 24%. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Однако исследователи отмечают рост цен на съем жилья.

«За последние три месяца 2023 года спрос на аренду квартир снизился в 29 из 33 городов, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“. В Ставрополе — на 30%, в Воронеже и Тюмени — на 24%. <> Цены на аренду квартир за последние три месяца 2023 года в среднем по России выросли на 15% — снять жилье стало дороже в 32 из 33 городов исследования», — сообщили в «Авито Недвижимость».

По данным аналитиков, цены на аренду выросли на 14%. Снять жилье в Тюмени обойдется примерно в 25 тысяч рублей за месяц.