Свердловских школьников научат управлять беспилотниками

В Свердловской области в новом учебном году в 17 школах будут обучать навыкам по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вошел в число 30 пилотных, которые в 2024 году получат финансирование на технической оснащение, сообщает департамент информполитики.
«Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул в свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
Центры дополнительного образования откроют в школах в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Всего таких центров будет 17.
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