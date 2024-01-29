Свердловских школьников научат управлять беспилотниками

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С нового учебного года в 17 школах появятся специальные классы, где можно будет изучить устройство БПЛА Фото:

В Свердловской области в новом учебном году в 17 школах будут обучать навыкам по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вошел в число 30 пилотных, которые в 2024 году получат финансирование на технической оснащение, сообщает департамент информполитики.

«Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул в свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Центры дополнительного образования откроют в школах в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Всего таких центров будет 17.

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В Свердловской области в новом учебном году в 17 школах будут обучать навыкам по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вошел в число 30 пилотных, которые в 2024 году получат финансирование на технической оснащение, сообщает департамент информполитики. «Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул в свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Центры дополнительного образования откроют в школах в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Всего таких центров будет 17.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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