Общество Образование Свердловских школьников научат управлять беспилотниками 29 января 2024 в 19:06 Размер текста - 17 + С нового учебного года в 17 школах появятся специальные классы, где можно будет изучить устройство БПЛА Фото: URA.RU © URA.RU В Свердловской области в новом учебном году в 17 школах будут обучать навыкам по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вошел в число 30 пилотных, которые в 2024 году получат финансирование на технической оснащение, сообщает департамент информполитики. «Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул в свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Центры дополнительного образования откроют в школах в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Всего таких центров будет 17. В Свердловской области в новом учебном году в 17 школах будут обучать навыкам по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Регион, благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вошел в число 30 пилотных, которые в 2024 году получат финансирование на технической оснащение, сообщает департамент информполитики. «Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул в свою очередь полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Центры дополнительного образования откроют в школах в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Всего таких центров будет 17. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям