28 января 2024
27 января 2024

Глава Миндальвостокразвития РФ рассказал, о чем думал по пути в ЯНАО

Алексей Чекунков по пути в ЯНАО вспомнил о самоотверженности первопроходцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, вертолет, закат, янао, тундра, солнце, ямал
Чекунков рассказал, о чем думал по пути в ЯНАО Фото:

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о мужестве и самоотверженности тех, кто поднимал Ямал. Как написал глава ведомства у себя в telegram-канале, история, некогда рассказанная ему губернатором Дмитрием Артюховым, вспомнилась ему, пока он летел из Москвы в Салехард.

«В начале 80х у главного энергетика промысла рожала жена. Они в больнице в Салехарде. Звонок: упала подстанция. Срочно прилетай. Энергетик с женой и младенцем прыгают в Ми-2. Женщину с малышом должны высадить по пути в поселке. Подлетают, снижаются. Винты поднимают снежный столп. Пилот ничего не видит, приборы дрожат. (Ми-2…) „Земля близко! Больше не спущусь — только прыгать!.. снег глубокий…“ Ребенка в одеяла, маму спиной к выходу, муж выталкивает их в пургу и летит дальше. Электричество вернул; Родина продолжит получать газ. Спустя сутки пришел в поселок — жена и ребенок дома. Обошлось…» — рассказал политик.

По словам министра, для трех ямальских агломераций — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска уже начали делать мастер-планы. В этом, как указал Чекунков, заключается основная цель визита в ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало о прибытии в регион главы министерства. В программе визита Чекункова — осмотр строительства микрорайона Обдорский, работа над мастер-планами опорных городов Арктической зоны и участие в церемонии открытия Года детства на Ямале.

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о мужестве и самоотверженности тех, кто поднимал Ямал. Как написал глава ведомства у себя в telegram-канале, история, некогда рассказанная ему губернатором Дмитрием Артюховым, вспомнилась ему, пока он летел из Москвы в Салехард. «В начале 80х у главного энергетика промысла рожала жена. Они в больнице в Салехарде. Звонок: упала подстанция. Срочно прилетай. Энергетик с женой и младенцем прыгают в Ми-2. Женщину с малышом должны высадить по пути в поселке. Подлетают, снижаются. Винты поднимают снежный столп. Пилот ничего не видит, приборы дрожат. (Ми-2…) „Земля близко! Больше не спущусь — только прыгать!.. снег глубокий…“ Ребенка в одеяла, маму спиной к выходу, муж выталкивает их в пургу и летит дальше. Электричество вернул; Родина продолжит получать газ. Спустя сутки пришел в поселок — жена и ребенок дома. Обошлось…» — рассказал политик. По словам министра, для трех ямальских агломераций — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска уже начали делать мастер-планы. В этом, как указал Чекунков, заключается основная цель визита в ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о прибытии в регион главы министерства. В программе визита Чекункова — осмотр строительства микрорайона Обдорский, работа над мастер-планами опорных городов Арктической зоны и участие в церемонии открытия Года детства на Ямале.
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