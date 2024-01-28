Глава Миндальвостокразвития РФ рассказал, о чем думал по пути в ЯНАО

Алексей Чекунков по пути в ЯНАО вспомнил о самоотверженности первопроходцев

29 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Чекунков рассказал, о чем думал по пути в ЯНАО Фото: Максим Егоров © URA.RU Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о мужестве и самоотверженности тех, кто поднимал Ямал. Как написал глава ведомства у себя в telegram-канале, история, некогда рассказанная ему губернатором Дмитрием Артюховым, вспомнилась ему, пока он летел из Москвы в Салехард. «В начале 80х у главного энергетика промысла рожала жена. Они в больнице в Салехарде. Звонок: упала подстанция. Срочно прилетай. Энергетик с женой и младенцем прыгают в Ми-2. Женщину с малышом должны высадить по пути в поселке. Подлетают, снижаются. Винты поднимают снежный столп. Пилот ничего не видит, приборы дрожат. (Ми-2…) „Земля близко! Больше не спущусь — только прыгать!.. снег глубокий…“ Ребенка в одеяла, маму спиной к выходу, муж выталкивает их в пургу и летит дальше. Электричество вернул; Родина продолжит получать газ. Спустя сутки пришел в поселок — жена и ребенок дома. Обошлось…» — рассказал политик. По словам министра, для трех ямальских агломераций — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска уже начали делать мастер-планы. В этом, как указал Чекунков, заключается основная цель визита в ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о прибытии в регион главы министерства. В программе визита Чекункова — осмотр строительства микрорайона Обдорский, работа над мастер-планами опорных городов Арктической зоны и участие в церемонии открытия Года детства на Ямале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о мужестве и самоотверженности тех, кто поднимал Ямал. Как написал глава ведомства у себя в telegram-канале, история, некогда рассказанная ему губернатором Дмитрием Артюховым, вспомнилась ему, пока он летел из Москвы в Салехард. «В начале 80х у главного энергетика промысла рожала жена. Они в больнице в Салехарде. Звонок: упала подстанция. Срочно прилетай. Энергетик с женой и младенцем прыгают в Ми-2. Женщину с малышом должны высадить по пути в поселке. Подлетают, снижаются. Винты поднимают снежный столп. Пилот ничего не видит, приборы дрожат. (Ми-2…) „Земля близко! Больше не спущусь — только прыгать!.. снег глубокий…“ Ребенка в одеяла, маму спиной к выходу, муж выталкивает их в пургу и летит дальше. Электричество вернул; Родина продолжит получать газ. Спустя сутки пришел в поселок — жена и ребенок дома. Обошлось…» — рассказал политик. По словам министра, для трех ямальских агломераций — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска уже начали делать мастер-планы. В этом, как указал Чекунков, заключается основная цель визита в ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало о прибытии в регион главы министерства. В программе визита Чекункова — осмотр строительства микрорайона Обдорский, работа над мастер-планами опорных городов Арктической зоны и участие в церемонии открытия Года детства на Ямале.