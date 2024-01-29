Челябинская искалеченная школьница, изъятая из семьи, находится на реабилитации

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьный коридор, школьница
С подростком работают психологи и педагоги (архивное фото) Фото:

В Челябинске покрытая шрамами девочка-подросток, которую забрали у родителей, находится в социально-реабилитационном центре. В министерстве соцотношений региона заявили, что жалоб на семью не поступало.

«Правоохранительные органы проводят проверку. Девочка размещена в социально-реабилитационном центре. С ребенком работают психологи и педагоги. Отец посещал ее один раз. Ситуация на контроле в министерстве. Ранее в органы соцзащиты сигналов о наличии в семье признаков социального неблагополучия не поступало», — цитирует пресс-службу ведомства издание «74.ру».

Полиция приехала на вызов соседей, которые пожаловались на крики из квартиры, где подросток ссорилась с мачехой. Инспектору по делам несовершеннолетних 13-летняя школьница рассказала о побоях. На теле девочки обнаружили множество шрамов.

Как «74.ру» рассказала тетя девочки, мачеха снимала избиения на видео и называла ее «Кобылой». Отец и мачеха ребенка отрицают свою причастность, утверждая, что увечья она наносит сама себе.

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В Челябинске покрытая шрамами девочка-подросток, которую забрали у родителей, находится в социально-реабилитационном центре. В министерстве соцотношений региона заявили, что жалоб на семью не поступало. «Правоохранительные органы проводят проверку. Девочка размещена в социально-реабилитационном центре. С ребенком работают психологи и педагоги. Отец посещал ее один раз. Ситуация на контроле в министерстве. Ранее в органы соцзащиты сигналов о наличии в семье признаков социального неблагополучия не поступало», — цитирует пресс-службу ведомства издание «74.ру». Полиция приехала на вызов соседей, которые пожаловались на крики из квартиры, где подросток ссорилась с мачехой. Инспектору по делам несовершеннолетних 13-летняя школьница рассказала о побоях. На теле девочки обнаружили множество шрамов. Как «74.ру» рассказала тетя девочки, мачеха снимала избиения на видео и называла ее «Кобылой». Отец и мачеха ребенка отрицают свою причастность, утверждая, что увечья она наносит сама себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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