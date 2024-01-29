Челябинская искалеченная школьница, изъятая из семьи, находится на реабилитации

С подростком работают психологи и педагоги (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске покрытая шрамами девочка-подросток, которую забрали у родителей, находится в социально-реабилитационном центре. В министерстве соцотношений региона заявили, что жалоб на семью не поступало.

«Правоохранительные органы проводят проверку. Девочка размещена в социально-реабилитационном центре. С ребенком работают психологи и педагоги. Отец посещал ее один раз. Ситуация на контроле в министерстве. Ранее в органы соцзащиты сигналов о наличии в семье признаков социального неблагополучия не поступало», — цитирует пресс-службу ведомства издание «74.ру».

Полиция приехала на вызов соседей, которые пожаловались на крики из квартиры, где подросток ссорилась с мачехой. Инспектору по делам несовершеннолетних 13-летняя школьница рассказала о побоях. На теле девочки обнаружили множество шрамов.

Как «74.ру» рассказала тетя девочки, мачеха снимала избиения на видео и называла ее «Кобылой». Отец и мачеха ребенка отрицают свою причастность, утверждая, что увечья она наносит сама себе.