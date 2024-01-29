Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно (архивное фото)
В центре Екатеринбурга на улице Розы Люксембург нашли труп. Информация об этом появилась в соцсетях.
«На улице Розы Люксембург, 64, лежит труп», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что на месте уже работают медики. В СУ СК по Свердловской области заявили URA.RU, что информация пока уточняется.
Данные о погибшем и причины смерти выясняются
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