В центре Екатеринбурга нашли труп. Фото

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, аптечка, труп, ноги, манекен, медик, 200, двухсотый
Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Розы Люксембург нашли труп. Информация об этом появилась в соцсетях.

«На улице Розы Люксембург, 64, лежит труп», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что на месте уже работают медики. В СУ СК по Свердловской области заявили URA.RU, что информация пока уточняется.

Данные о погибшем и причины смерти выясняются
Данные о погибшем и причины смерти выясняются
Фото:

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В центре Екатеринбурга на улице Розы Люксембург нашли труп. Информация об этом появилась в соцсетях. «На улице Розы Люксембург, 64, лежит труп», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На фото видно, что на месте уже работают медики. В СУ СК по Свердловской области заявили URA.RU, что информация пока уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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