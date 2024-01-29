Тюменский депутат предложила рассказывать о Путине в школах

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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, областная дума тюмени
Депутаты хотят внедрить в программу «уроки о президенте» Фото:

Депутаты Тюменской областной думы хотят внедрить в школьную программу урок о Владимире Путине. На комиссии по депутатской этике депутат Лариса Цупикова предложила рассказывать детям о главе государства в рамках «Разговоров о важном».

«Прошу депутатов активнее принимать участие во взаимодействии власти с населением и чаще участвовать в уроках разговоров о важном. Также предлагаю добавить в список тем разговоров о важном, тему о президенте российской федерации», — настояла областной депутат Лариса Цупикова.

На данное высказывание остальные депутаты отреагировали положительно, согласившись, что список тем разговоров о важном следует дополнить. Лариса Цупикова является сопредседателем сторонников Единой России в Тюменской Области, состоит в комитете по социальной политике и представляет интересы ЯНАО в областной думе.

«Разговоры о важном» — это еженедельный классный час, введенный с 2022 учебного года. Он проводится по понедельникам вместе с поднятием государственного флага. Зачастую занятия ведут депутаты или чиновники.

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Депутаты Тюменской областной думы хотят внедрить в школьную программу урок о Владимире Путине. На комиссии по депутатской этике депутат Лариса Цупикова предложила рассказывать детям о главе государства в рамках «Разговоров о важном». «Прошу депутатов активнее принимать участие во взаимодействии власти с населением и чаще участвовать в уроках разговоров о важном. Также предлагаю добавить в список тем разговоров о важном, тему о президенте российской федерации», — настояла областной депутат Лариса Цупикова. На данное высказывание остальные депутаты отреагировали положительно, согласившись, что список тем разговоров о важном следует дополнить. Лариса Цупикова является сопредседателем сторонников Единой России в Тюменской Области, состоит в комитете по социальной политике и представляет интересы ЯНАО в областной думе. «Разговоры о важном» — это еженедельный классный час, введенный с 2022 учебного года. Он проводится по понедельникам вместе с поднятием государственного флага. Зачастую занятия ведут депутаты или чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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