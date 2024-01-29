Тюменский депутат предложила рассказывать о Путине в школах

Депутаты хотят внедрить в программу «уроки о президенте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы хотят внедрить в школьную программу урок о Владимире Путине. На комиссии по депутатской этике депутат Лариса Цупикова предложила рассказывать детям о главе государства в рамках «Разговоров о важном».

«Прошу депутатов активнее принимать участие во взаимодействии власти с населением и чаще участвовать в уроках разговоров о важном. Также предлагаю добавить в список тем разговоров о важном, тему о президенте российской федерации», — настояла областной депутат Лариса Цупикова.

На данное высказывание остальные депутаты отреагировали положительно, согласившись, что список тем разговоров о важном следует дополнить. Лариса Цупикова является сопредседателем сторонников Единой России в Тюменской Области, состоит в комитете по социальной политике и представляет интересы ЯНАО в областной думе.

«Разговоры о важном» — это еженедельный классный час, введенный с 2022 учебного года. Он проводится по понедельникам вместе с поднятием государственного флага. Зачастую занятия ведут депутаты или чиновники.