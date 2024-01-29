Появилось видео ДТП на тюменской объездной, где столкнулись две фуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов Фото:

В соцсетях появились кадры аварии на объездной в Тюмени, где столкнулись две фуры. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень новости авто».

«Чудо, что в этот момент никого не было на встречке. Из-за ДТП с двумя большегрузами закрыто движение по ТКАД на развязке Монтажников — Федюнинского», — указано в подписи к видео.

Как ранее писало URA.RU, на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов. Причиной аварии стало нарушение дистанции.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях появились кадры аварии на объездной в Тюмени, где столкнулись две фуры. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень новости авто». «Чудо, что в этот момент никого не было на встречке. Из-за ДТП с двумя большегрузами закрыто движение по ТКАД на развязке Монтажников — Федюнинского», — указано в подписи к видео. Как ранее писало URA.RU, на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов. Причиной аварии стало нарушение дистанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...