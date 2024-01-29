Появилось видео ДТП на тюменской объездной, где столкнулись две фуры

В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов
В соцсетях появились кадры аварии на объездной в Тюмени, где столкнулись две фуры. Видео опубликовано в telegram-канале «Тюмень новости авто».
«Чудо, что в этот момент никого не было на встречке. Из-за ДТП с двумя большегрузами закрыто движение по ТКАД на развязке Монтажников — Федюнинского», — указано в подписи к видео.
Как ранее писало URA.RU, на улице Федюнинского столкнулись две фуры. В результате ДТП пострадал водитель одного из большегрузов. Причиной аварии стало нарушение дистанции.
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