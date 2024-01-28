В ЯНАО ищут учителей к новому учебному году

Власти ЯНАО приглашают в округ педагогические кадры

29 января 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

В ямальские школы требуются учителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО ищут учителей для работы в школах округа в новом учебном году. С начала января на портале «Работа России» опубликовано 240 вакансий. «Преподаватель русского языка в школу №2 поселка Уренгой. Заработная плата до 48 тысяч рублей, образование высшее — бакалавриат. В поселок Пангоды требуется учитель технологии на зарплату от 42 до 59 тысяч рублей, обязательное условие — отсутствие судимости. В Салехарде педагогу со средней квалификацией в школе № 6 готовы платить до 120 тысяч рублей при полной занятости», — сообщается в вакансиях, опубликованных на «Работа России». До 140 тысяч рублей готовы платить преподавателям в Сеяхинской школе-интернате. В округе ждут преподавателей русского языка, информатики, истории и обществознания, биологии, технологии, педагогов-психологов и логопедов.

В ЯНАО ищут учителей для работы в школах округа в новом учебном году. С начала января на портале «Работа России» опубликовано 240 вакансий. «Преподаватель русского языка в школу №2 поселка Уренгой. Заработная плата до 48 тысяч рублей, образование высшее — бакалавриат. В поселок Пангоды требуется учитель технологии на зарплату от 42 до 59 тысяч рублей, обязательное условие — отсутствие судимости. В Салехарде педагогу со средней квалификацией в школе № 6 готовы платить до 120 тысяч рублей при полной занятости», — сообщается в вакансиях, опубликованных на «Работа России». До 140 тысяч рублей готовы платить преподавателям в Сеяхинской школе-интернате. В округе ждут преподавателей русского языка, информатики, истории и обществознания, биологии, технологии, педагогов-психологов и логопедов.